Kühlungsborn

Der Tennisclub Kühlungsborn (TCK) verzeichnet eine steigende Mitgliederzahl. Das gab der erste Vorsitzende Matthias Bretzke auf der Jahreshauptversammlung des Vereins bekannt. Derzeit sind 160 Sportler im Verein aktiv, davon ein Viertel Kinder und Jugendliche.

Auf der Versammlung, die wegen Corona in diesem Jahr verspätet stattfand, wählten die Mitglieder den alten Vorstand einstimmig wieder. Neben Matthias Bretzke gehören als zweiter Vorsitzender Klaus Dethloff, als Schatzmeister Carsten Hübner, als Presse- und Sponsorenwart Ingolf Rahm, als Sportwart Volkmar Friebel und als Jugendwart Peter Fink.

Saisonabschluss mit Zaun-Einweihung

Am Wochenende veranstaltetet der Tennisclub seinen offiziellen Saisonabschluss. Damit verbunden war auch ein drei tägiges Tenniscamp für Kinder und Jugendliche und ein Kuddel-Muddel-Turnier, bei dem Männer und Frauen gemischt gegeneinander antreten. Daran nahmen etwa 30 Personen teil. Auch nach dem offiziellen Abschluss werden die Plätze im Lindenpark weiter genutzt: „Tennis wird noch gespielt, solange das Wetter mitspielt“, sagt Pressewart Ingolf Rahm. In der Regel sei das bis Mitte oder Ende Oktober der Fall.

Ebenfalls am Wochenende weihte der TCK seine neue Zaunanlage ein. Der alte sei marode gewesen, sagt der Pressewart. „Glücklicherweise sind beim Landessportbund noch Fördermittel freigeworden, sonst hätten wir es nicht machen können“, sagt er. Weitere finanzielle Unterstützung sei von der Stadt Kühlungsborn und den Sponsoren des Vereins gekommen. Im Gegensatz zum alten Zaun hat nun jeder Platz einen eigenen Eingang. Der Ballfangzaun ist bereits seit Ende 2019 fertig. Wegen des Corona-Virus verzögerte sich die Einweihung aber. „Und es sollten möglichst viele daran teilnehmen können“, sagt Ingolf Rahm.

Erfolgreich in Wettbewerben

Trotz der verkürzten Saison blickt der Tennisclub Kühlungsborn auf zahlreiche Erfolge zurück: Peter Fink wurde im vergangenen Jahr Landesmeister und bei den Herren Ü 50, Matthias Bretzke Vizelandesmeister. Im Nachwuchsbereich wurden unter anderem Corvin Unger U 12- Landesmeister, Matti Freitag Ostdeutscher Vizemeister in der Altersklasse U 16 und Landesmeister in der Altersklasse U 18 und Hannes Priester Vizelandesmeister in der Altersklasse U 14.

Der Tennisclub hatte mit sechs Mannschaften, davon zwei Nachwuchsmannschaften, am Punktspielbetrieb teilgenommen. Die TCK-Schulmannschaften schafften es in Kooperation mit dem Schulzentrum erstmals Landesmeister zu werden und qualifizierten sich damit für die Deutschen Schulmeisterschaften in Berlin.

Im Beachtennis konnten sich mit Tina Hübner und Thomas Oberwalder Kühlungsborner Tennisspieler bei den Weltmeisterschaften erfolgreich durchsetzen. So belegte Tina Hübner im Doppel mit ihrer Partnerin den zweiten Platz.

Carsten Hübner wurde vom Tennisverband Mecklenburg-Vorpommern für seine ehrenamtlichen Leistungen mit der Ehrenmedaille in Silber ausgezeichnet.

Von Cora Meyer