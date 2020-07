Kühlungsborn

Die Tennisplätze in Kühlungsborn sind alle belegt. Mitglieder des Tennisclubs (TC) Kühlungsborn, der Nachwuchs und Urlauber schlagen am Montag die Bälle hin und her. Bis Ende September ist hier täglich Betrieb – so lange das Wetter mitspielt. Doch danach ist Schluss. Zwischen Oktober und April fehlt den Tennisspielern eine eigene Halle, müssen sie auf die Sporthallen der Stadt ausweichen. Seit Jahren kämpfen die Sportler um eine eigene Stätte und setzen jetzt auf Unterstützung von Bürgermeister Rüdiger Kozian (parteilos) und Sportministerin Stefanie Drese ( SPD).

Etwa 160 Mitglieder zählt der TC Kühlungsborn, etwa die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche. Die werden von Jugendwart Peter Fink betreut, der zudem hauptberuflich Tennistrainer ist und den Nachwuchs auf den Plätzen an der Dünenstraße schult. Die Nachfrage sei enorm, sagt Peter Finck. „Wir können im Winter nicht alle mit in die Sporthalle nehmen. Wir haben jetzt schon große Trainingsgruppen, was für die Trainingsqualität schlecht ist“, erläutert er. „Ab einem gewissen Level kommt man ohne eigene Tennishalle nicht weiter.“ Und nach Rostock oder Wismar seien es weite Wege. „Sie sind hauptberuflich Trainer und haben im Winter keine Sportstätte“, fasst Stefanie Drese die Not zusammen.

Jugendarbeit ist Aushängeschild

„Uns fehlt schon ewig eine Tennishalle. Das ist ein großer Makel für uns“, sagt der stellvertretende Vereinsvorsitzende Klaus Dethloff auch mit Blick auf andere Vereine entlang der Ostseeküste. Denn der Nachwuchs spiele sehr erfolgreich. Im September 2019 beispielsweise waren die Tennis-Talente vom Schulzentrum Kühlungsborn bei „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin. Beim Landesfinale hatte sich das Team qualifiziert. „Wir haben guten Nachwuchs, aber im Winter eine Sporthalle mit einem Feld, das geht nicht.“

Luftsprünge vor dem Berliner Reichstag im September 2019: Die Tennismannschaft des Kühlungsborner Schulzentrums vertritt MV beim Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“. Quelle: Stadt Kühlungsborn

„ Kühlungsborn macht von ganz Mecklenburg-Vorpommern die beste Jugendarbeit“, sagt Rüdiger Kozian. „Das ist ein Aushängeschild“, bestätigt Dethloff.

Und auch für die Urlauber wäre eine Tennishalle attraktiv. „Die Saison wird immer länger, aber für uns ist Ende September Schluss“, so Dethloff. Der Verein veranstaltet sehr erfolgreich Urlauberturniere mit Sachpreisen, die die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH Kühlungsborn bereitstellt. „Die Urlauber kommen zielgerichtet und bringen andere mit oder sie lernen beim Turnier andere kennen und verabreden sich dann zum Spielen“, erzählt Presse- und Sponsorenwart Ingolf Rahm. „Wir liegen auch sehr günstig, sehr zentral“, fügt Klaus Schäfer hinzu, der die Turniere leitet.

„Wir brauchen die Halle für den Tourismus und den Nachwuchs“, sagt Klaus Dethloff. Und auch die Abteilung Beachtennis des TC Kühlungsborn bräuchte für den Winter die Halle. „Die sind auch sehr erfolgreich, haben mehrere Platzierungen bei den Europameisterschaften geholt und sind für die WM qualifiziert.“

Mehrere Anläufe für Tennishalle über die Jahre

Es habe schon mehrere Anläufe für eine Tennishalle im Ostseebad gegeben, sagt Dethloff, der jahrelang Vorsitzender des Vereins war. Doch der politische Rückhalt habe am Ende gefehlt, die Stadtvertreter brachten den Neubau nicht auf den Weg. Dabei kann der Verein eigentlich auf eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt zurückblicken. Zusammen mit dieser und Fördermitteln vom Landessportbund seien 1997 die Tennisplätze saniert, 2004 das Tennishaus mit öffentlichen Toiletten neu gebaut worden. Jetzt wurde ein Zaun neu gesetzt.

Tennis in Kühlungsborn 1896 – seitdem wird Tennis in Kühlungsborn gespielt. Die ersten beiden Rasenplätze befanden sich in Arendsee (heute Kühlungsborn-West) hinter den Kolonnaden. Ende der 1920er Jahre wurden dann die Plätze in Brunshaupten (heute Kühlungsborn-Ost) gebaut. 160 Mitglieder zählt der Tennisclub Kühlungsborn, der 7 Mannschaften hat, davon 2 Jugendgruppen und eine Damenmannschaft. Jeden Mittwoch finden im Juli und August um 10 Uhr die Urlauberturniere statt.

Die Tennishalle soll jetzt wieder Thema bei den Stadtvertretern werden. Diese könnte am Grünen Weg gebaut werden, wo auch die Schwimmhalle geplant ist. Für den Bau letzterer haben sich die Stadtvertreter entschieden. Bürgermeister Kozian hat dafür einen Betreiber ausfindig gemacht, der die Schwimmhalle in Modulbauweise errichten würden – je nachdem, was gewünscht wird. „Da kann man auch eine Zwei-Feld-Tennishalle integrieren“, sagt Kozian. Der Vorteil: Beide Einrichtungen könnten über einen Betreiber gemanagt werden. „Das wäre der maximale Effekt.“ Er wolle auf einer Stadtvertretersitzung konkret besprechen, wie sich die Stadtvertreter die Schwimmhalle vorstellen und dann auch die Tennishalle ansprechen.

Wegen einer Förderung müsse man mit dem Landessportbund sprechen, sagt Stefanie Drese, weist aber darauf hin, dass es hier eine Prioritätenliste gibt.

Von Anja Levien