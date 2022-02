Kühlungsborn

Zu Ostern könnte es mit dem Tourismus in Kühlungsborn ein ganzes Stück in Richtung Normalität vorangehen. Ein Grund dafür sind die geplanten Lockerungen der Corona-Einschränkungen. „Ich denke, wir können uns optimistisch auf das Osterfest freuen“, sagt Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur Gmbh (TFK) in Kühlungsborn. „Diese Planungssicherheit brauchen die Betriebe.“ Der Tourismusverband und der Bäderverband MV hätten deshalb gefordert, „dass wir eine Perspektive brauchen, eine klare Aussage.“

Wichtig sei das Urlaubsversprechen an die Gäste. „Dass sie wissen, wenn sie anreisen, dass sie keine Einschränkungen zu befürchten haben“, sagt Ulrich Langer. Er rechnet damit, dass es Ostern so kommen wird. „Und es ist das, was wir brauchen.“ Die Bürger hätten sich lange in Geduld geübt. „Die Entwicklung in der Pandemie ist so, dass wir in das Frühjahr reingehen und ein normaler Tourismus wie vor der Pandemie wieder möglich ist. Ohne natürlich aus den Augen zu verlieren, dass die Pandemie nicht vorbei ist.“ Er erwarte von der Landesregierung, dass sie nun einen Plan mache für den Herbst. „Das kann in meinen Augen nur eine koordinierte Teststrategie sein.“

Auch auf die Veranstaltungen in dem Ostseebad wirken sich die Lockerungen positiv aus. „Wir haben das ganze Jahr unter dem Eindruck der Pandemie geplant“, sagt Ulrich Langer. Das grundsätzliche Konzept bleibe bestehen: Mehrere Veranstaltungen über den Ort verteilt. Er geht jedoch davon aus, dass die dann ohne Einschränkungen stattfinden können. „Es ist wichtig, dass wir zur Normalität zurückkehren. Dazu gehöre auch, dass die Menschen Veranstaltungen besuchen könnten, ohne Nachweise vorzuzeigen.“

Anbaden und Ostereiersuchen ohne Einschränkungen

Am Ostersamstag, dem 16. April, wird am Strandaufgang 3 das traditionelle Neujahrsanbaden nachgeholt. Es musste wegen Corona abgesagt werden. Außerdem gibt es an diesem Tag dort ein Osterfeuer am Strand und abends Livemusik. Die Anmeldung ist ab 15 Uhr möglich, um 16 Uhr geht es dann in die Ostsee. Am Ostersonntag können Kinder und Familien im Konzertgarten Ost gemeinsam ab 10 Uhr Ostereier suchen.

Neben den Veranstaltungen in den Konzertgärten plane man unter anderem Märkte zu Ostern und Pfingsten. „Die Leute werden eingeladen zum Flanieren“, sagt Ulrich Langer. Denn wer Kühlungsborn besuche, bewege sich gerne an der frischen Luft. Die Märkte sollen eine Mischung aus Kunsthandwerk und Kulinarik sein. Integriert würden vermutlich das kleine Karussell am Konzertgarten West und die Gastronomiestände, die die Stadt dort ausgeschrieben hat. Auch ein kleines Programm sei geplant. Aber der Fokus liege auf Kulinarik und Verweilen. „Außerdem sind wir dabei, für Mai oder Juni ein Konzept für ein Weinfest abzustimmen“, sagt der TFK-Geschäftsführer.

Wann fällt welche Regel? Ab 4. März wird aus der 2G-plus-Regel in Hotels und Gaststätten 3G. Dann dürfen auch Veranstaltungen in Innenbereichen bis zu 60 Prozent Auslastung und maximal 6000 Zuschauer wieder stattfinden. Bei Veranstaltungen im Freien sind 75 Prozent Auslastung und maximal 25 000 Zuschauer erlaubt. Die Maskenpflicht an Schulen will MV ab 7. März schrittweise abschaffen. Wenn die Situation in den Krankenhäusern dies zulässt sollen ab dem 20. März auch tiefgreifende Schutzmaßnahmen entfallen. Das haben Bund und Länder am 16. Februar beschlossen.

Dach für Konzertgarten soll fertig werden

Zu Ostern soll auch das neue Dach für den Konzertgarten Ost fertig sein. „Darauf freuen wir uns“, sagt Ulrich Langer. Außerdem plane die Stadt, der die Konzertgärten gehören, dafür eine neue Bestuhlung. Anfang März wird die Minigolfanlage wieder öffnen, im April dann die Indoorhalle.

Und danach? „Die Nachfrage für Mai und Juli ist noch verhalten“, sagt Ulrich Langer. „Was noch dazukommt sind die steigenden Lebenshaltungskosten für jeden Haushalt.“ Beim Urlaub werde dann als erstes gespart. „Außerdem werden wir eine ganz andere Konkurrenzsituation als im letzten Jahr haben“, sagt Ulrich Langer. Denn in diesem Jahr dürfen die Menschen im Sommer auch wieder viele ausländische Ziele bereisen. Umso wichtiger sei es, dass jeder Gast, der komme, ein zufriedener Gast sei. „Wir müssen dann auch unser Markenversprechen überprüfen“, sagt er. Dazu würden die Gäste befragt. Die Mehrzahl der Gastgeber mache einen sehr guten Job was Qualität und Freundlichkeit angehe.

Große Neuerungen planen die Kühlungsborner Touristiker in diesem Jahr nicht mehr. „Wir sind froh, wenn wir das Programm, das wir geplant haben, ab Ostern wieder machen können“, sagt Ulrich Langer. „Das würde für die Gäste ja schon eine Riesenerleichterung sein und eine Beruhigung, dass sie ihren Urlaubsort wieder so erleben, wie er war.“ Und: Wenn das nach zwei Jahren Pause wieder möglich sei, dann sei es fast, als wäre alles neu.

Von Cora Meyer