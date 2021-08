Kühlungsborn

Bereits im Oktober vergangenen Jahres wollten tanzfreudige Frauen und Männer aus Mecklenburg-Vorpommern den 25. Jahrestag der Gründung ihres eigenen Landesverbandes Seniorentanz und ihr beliebtes Freizeitvergnügen, den „Erlebnistanz“ gebührend feiern. Der große Saal im Morada-Hotel in Kühlungsborn war schon gebucht, sogar die Eintrittskarten schon gedruckt. Dann kam ihnen die zweite Infektionswelle der Corona-Pandemie in die Quere. Das Jubiläumsmeeting mit rund 100 geladenen Gästen musste verlegt werden.

Fünf Stunden fröhliches Beisammensein

Der Ort blieb derselbe und mit dem vergangenen Sonnabend war ein neuer Termin gefunden. Etwa 80 der 100 angemeldeten Personen folgten der Einladung und sorgten in den über fünf Stunden des Beisammenseins für fröhliche Stimmung. „Ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Es war eine rundum gelungene Veranstaltung. Wir wollten es nicht nochmal verschieben müssen, auch wenn unser Programm durch Auflagen etwas eingeschränkt werden musste. Wir haben da mit der Gesundheitsbehörde gut zusammengearbeitet“, erklärte Karin Fourmont, Vorsitzende des Landesverbandes Seniorentanz, gegen Ende der Jubiläumsfeier. Sie fügte hinzu, dass es zu diesem Zeitpunkt im Bereich Seniorentanz bundesweit wohl kein Treffen in solch einem Rahmen gäbe.

Statt Tanzen Bewegung am Platz

Zu den Auflagen zählte der Einlass nach der 3-G-Regel (Zutritt nur für Genesene, Geimpfte oder negativ Getestete). Besonders schmerzlich aber war für die sonst sehr bewegungshungrigen Seniorinnen und Senioren, dass sie im Saal ohne Maske nicht tanzen durften. Das wäre zwar draußen auf der Wiese vor dem Saal erlaubt gewesen. Aber diese Möglichkeit entfiel bei dem am Sonnabend vorherrschendem Schmuddelwetter. Tanzen mit Maske aber ist schon wegen des größeren Luftbedarfs keine Option. Als einzige Variante blieb den Teilnehmenden die „Bewegung am Platz“, bei der jeder für sich auf der Stelle im Takt der Musik die von Trainerinnen vorgezeigten Tanzschritte ausführen konnte.

„Ein Kompromiss, für den wir uns entschieden haben. Der ermöglichte es uns immerhin noch, uns im Takt der Musik zu bewegen und Tanzschritte zu üben. Und es hat allen offensichtlich Spaß gemacht. Besser, als nur zu sitzen und zu reden“, meinte Rosa Rongstedt, Vorstandsmitglied im Landesverband und dort verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit.

Erlebnistanz nicht nur für „alte Leute“

Sie erklärte, dass mit dem Begriff Erlebnistanz verdeutlicht werde, dass es keine Tanzform nur für „alte Leute“ sei. Landesweit treffen sich immerhin schon über 70 Gruppen, um die Vielfalt von Tanzformationen kennenzulernen. In den Regionen um die Städte Schwerin und Rostock existieren etliche Gruppen, die besonders aktiv sind. Der Verband zählt über 200 eingetragene Mitglieder. Die Volkshochschule Rostock bietet sogar regelmäßig Anfänger*innenkurse für Erlebnistanz an. „Getanzt wird nach internationaler Musik. Tanzen fördert Beweglichkeit, Kondition, Koordination, Reaktion und Konzentration“, weiß Rosa Rongstedt. Sie betont aber: „Der Spaß am Tanzen, die Freude am Mitmachen und das gesellige Beisammensein stehen immer im Vordergrund.“

Männer in der Minderheit

Die Vorzüge des Erlebnistanzes wissen sogar einige Männer zu schätzen, auch wenn sie unter den Aktiven nur eine kleine Minderheit ausmachen. So beteiligten sich bei der Jubiläumsfeier am Sonnabend auch drei Herren aktiv an der Bewegung am Platz, aber nicht minder begeistert wie die Frauen. „Mein Mann macht auch gern mit. Das würde er sich auch gar nicht mehr nehmen lassen“, sagt Karin Fourmont und fügt hinzu: „Unsere Männer sind nicht dabei, weil sie müssen, sondern weil sie es wollen.“

Die Landesvorsitzende nutzte die Veranstaltung auch, um verdiente Aktive mit einer Ehrenurkunde auszuzeichnen. Ihre Ehrung vor Ort erhielten Ingrid Seja, Heike Kunisch und Dana Schestag. Ihre Urkunde nachgereicht bekommen Roswitha Mehl und Marion Kupries.

Karin Fourmont, Vorsitzende des Landesverbandes Seniorentanz MV Quelle: Rolf Barkhorn

Von Rolf Barkhorn