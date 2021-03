Kühlungsborn

Die Stadt Kühlungsborn hat auf ihrer Homepage eine Seite für die Händler und Gastronomen eingerichtet. Ob Möbel, Mode oder Backwaren – alle lokalen Angebote der Gewerbetreibenden im Ostseebad sollen hier aufgelistet werden.

„Wir möchten die hiesigen Gewerbetreibenden gerne weiter unterstützen und den Einheimischen zeigen, was auch während des Lockdowns bzw. in den verschiedenen Öffnungsphasen angeboten wird“, informiert Katja Seppelt von der Tourismus, Kultur und Freizeit GmbH (TFK). Das Internet sei voll von digitalen Angeboten und der Kunde findet, das was er sucht, eventuell auch um die Ecke im eigenen Ort.

„Die Läden sind noch da“

Kristin Schröter von der Alten Büdnerei mit Café und Laden unterstützt und begrüßt die Aktion. „Ich hoffe, dass viele Menschen aktiv werden und sie den Mut haben, uns anzusprechen“, sagt die Inhaberin. Denn die Gewerbetreibenden seien nach wie vor da. „Wir sind nicht im Koma. Die Läden sind noch da. Wir müssen nur mit einer anderen Situation leben.“ Sie habe jedoch die Befürchtung, wenn der lokale Handel jetzt keine Unterstützung findet, werde es einige Läden nach dem Lockdown nicht mehr geben.

Kaffee und Kuchen zum Mitnehmen, Waren im Schaufenster zum Ansehen und Aussuchen: Bisher habe sie über Mund-zu-Mund-Propaganda und einen Newsletter an Gäste und Kunden ihr Angebot publik gemacht.

Die TFK ruft mit der Aktion #supportyourlocals Einzelhändler und die Gastronomen auf, ihre Angebote zu schicken: Was wird angeboten, zu welchen Öffnungszeiten, gibt es Links zur Website oder zum Onlineshop. Informationen und den aktuellen Stand der Teilnehmer finden sich bereits auf https://www.kuehlungsborn.de/supportyourlocals.

Geschäfte öffnen bei Inzidenz unter 50

Bisher steht noch nicht fest, wann ein „normales“ Einkaufen wieder möglich ist. Nach dem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten am 3. März ist bekannt geworden: Bei einer Inzidenz von unter 50 Infektionen binnen sieben Tagen auf 100 000 Einwohner können ab Montag, 8. März, Geschäfte öffnen. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 wäre Einkaufen nach Terminvereinbarung möglich. Bei einer Inzidenz über 100 gebe es keine Lockerungen.

Im Landkreis Rostock steigt die Inzidenz seit Tagen an. Am Mittwoch betrug sie 97,8, ein Plus von 14,2 im Vergleich zum Vortrag.

Von Anja Levien