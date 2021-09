Kühlungsborn: Unbekannte brechen in Parkhaus ein

Kühlungsborn

Unbekannte sind in das Büro des Parkhauses in Kühlungsborn eingebrochen. Nach Angaben von Polizeisprecherin Kristin Hartfil drangen die Täter in der Nacht zu Montag in den Raum ein und durchsuchten ihn. Nach ersten Erkenntnissen seien Computer und Schlüssel für Parkautomaten entwendet worden. Mit den Schlüsseln öffneten die Täter die Automaten und entwendeten einen Geldbetrag von 9 000 Euro. Der Sachschaden wird mit 35 000 Euro angegeben.

Die Polizei ermittelt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen und eventuell zum Verbleib des Geldes machen kann, wird gebeten, sich beim Revier in Bad Doberan unter der Telefonnummer 038203/560 zu melden.

Von Cora Meyer