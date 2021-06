Kühlungsborn

Endlich wieder zusammen Sport machen: Dafür kamen am Mittwoch zahlreiche Kinder und Jugendliche an den Sportstrand in Kühlungsborn. Hier präsentierte die Krankenkasse AOK verschiedene Sportarten. „Wir sind froh, nach der langen Pause wieder etwas anbieten zu können“, sagt Veranstalter und Ex-Hansa-Trainer Andreas Zachhuber. Bei einem Beachsoccer-Turnier traten Mannschaften des SV Empor Kühlungsborn und der Bolzakademie sowie eine Urlaubermannschaft an.

Mit dabei waren auch Luis und Yannik, die spontan an den Strand gekommen waren. „Das ist mal was anderes als auf dem Platz“, sagt Luis, der im Verein Fußball spielt. Mit ihrer Mannschaft belegten die beiden den zweiten Platz – hinter der Bolzakademie. Sie gewinnen einen Turnbeutel und einen Falthut in Deutschland-Farben. „Das hat Spaß gemacht“, sagt Yannik. „Spontan hatten sich auch die Goalballer noch eingeschaltet“, sagt Andreas Zachhuber.

„Bewegung hat allen gefehlt“

Bei dieser Sportart spielen sehende, blinde und sehbehinderte Spieler gemeinsam mit einem Ball, der klingelt. „Es ist erst das zweite Mal, dass wir am Strand spielen“, sagt Trainer Mario Turloff vom Rostocker Goalballclub Hansa. „Der Sport ist auch für Normalsehende attraktiv.“ Er sei intensiver als Handball oder Fußball. „Es sind immer wieder ein, zwei Leute dabei, die sich begeistern lassen.“ Auch darum geht es am Aktiv Strand.

An einem Beachsoccer-Turnier für Kinder in Kühlungsborn beteiligten sich vier Mannschaften. Quelle: Cora Meyer

„Wir wollen die Leute auf interessante Sportarten aufmerksam machen“, sagt Juri Schlünz von der AOK Nordost. Auch er ist ehemaliger Trainer des FC Hansa Rostock. Man wolle die Leute animieren, Sport zu treiben – auch wenn die Sonne nicht scheint. „Wir sind alle froh, dass wieder was passiert.“ Das ist auch Katrin Koeck. Während ihre Söhne im Turnier mitspielen, guckt sie vom Strandkorb aus zu. „Die Bewegung hat gefehlt“, sagt die Neu-Kühlungsbornerin.

„Die Kinder müssen das Mannschaftsgefühl wieder kriegen.“ Das habe auch etwas mit Lebensfreude zu tun. Die Familie geht aber auch an den Sportstrand, wenn Juri Schlünz, Andreas Zachhuber und Co. gerade nicht da sind. Dann können Urlauber und Einheimische in den Sommermonaten am Strandaufgang 3 Fußball und Volleyball spielen. „Wir sind immer hier“, sagt Katrin Koeck. „Der Ball ist bei uns immer in der Tasche.“

Akrobatik im Sand

Nach dem Turnier versammeln sich alle Mitspieler um einen kleinen grünen Teppich. Hier zeigen die Sportakrobatinnen des VfL Schwerin ihr Können. „Im Sand ist es riskanter“, sagt Julia Cazac. Deshalb wählen die jungen Frauen ihre Übungen sorgfältig aus. Auch sie hoffen, mit der Darbietung Begeisterung für ihren Sport wecken zu können „Wir suchen immer neue Leute. Vielleicht hat ja der eine oder andere dadurch Lust darauf“, sagt Nora Sasse.

Julia Cazac, Nora Sasse, Thyra Vatter und Emuil Kaehler ließen die akrobatischen Übungen auch im Sand ganz einfach aussehen. Quelle: Cora Meyer

Am Sportstrand mit dabei waren außerdem die Volleyballer vom SV Warnemünde, Thaiboxweltmeister Rateb Hatahet, die Handballer vom SV Empor Kühlungsborn und vom HC Empor Rostock und Trainer von Straßensport e. V. Rostock. Außerdem wurden Kurse in Zumba und Drums Alive angeboten. Dabei wird mit Stöcken auf großen Gummibällen getrommelt.

In den nächsten Wochen macht der AOK Aktiv Strand Station in Graal-Müritz, Ahlbeck, Zingst, Binz und Boltenhagen. Der Auftakt war in Warnemünde. Dort ist am 29. Juli auch ein Familien-Beach- und Sporttag geplant.

Von Cora Meyer