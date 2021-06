Kühlungsborn

Der Strand ist nicht nur zum Chillen da – unter diesem Motto startet am Mittwoch die „AOK Aktiv Strand on Tour“ im Ostseebad Kühlungsborn. Von 11 bis 16 Uhr laden der ehemalige Hansa-Bundesligatrainer Andreas Zachhuber und sein Team zwischen Seebrücke und Bootshafen (Strandzugang 3 und 4) zu Sport, Bewegung und Spaß direkt an der Küste ein.

Dabei wird am AOK-Familien-Beachtag der Ostseestrand zur Freiluftarena. Zusätzlich zu Angeboten wie Beachsoccer, Beachhandball oder Beachvolleyball soll in Zusammenarbeit mit regionalen Sportvereinen ein vielfältiges Rahmenprogramm für die ganze Familie auf die Beine gestellt werden. „Ein wichtiges Anliegen der Tour ist es auch, interessante Sportmöglichkeiten zu präsentieren, die zu einer aktiven Mitgliedschaft in einem heimatlichen Sportverein führen“, erklärt der frühere Hansa-Star Juri Schlünz, die mit einem Infostand der AOK Nordost ebenfalls vor Ort ist.

Vormittags organisiert der deutsche Rekordmeister, die Rostocker Robben, ein kleines Beachsoccer-Turnier mit Kindern im Alter von sieben bis zwölf Jahren, an dem auch eine Urlauber-Kindermannschaft teilnehmen kann. Den ganzen Tag über zeigen die Spieler Tipps und Tricks im schnellen und sehr athletischen Strandfußball, der sich deutlich vom Kicken auf dem Rasen unterscheidet.

Mit von der Partie sind ebenfalls Spieler des Rostocker Goalballclubs Hansa (RGC), die Volleyballer vom SV Warenmünde, Thaiboxweltmeister Rateb Hatahet, Handballer vom SV Empor Kühlungsborn und HC Empor Rostock, Akrobatik-Athleten vom VfL Schwerin und die „starken“ Trainer von Straßensport e.V. Rostock. Besonders beliebt: die rhythmischen Gute-Laune-Gruppenkurse mit Zumba und Drums Alive.

Der Eintritt ist für alle Kühlungsborner, Urlauber und Gäste der Region frei. Weitere Stationen der „AOK Aktiv Strand on Tour“ sind Graal-Müritz, Ahlbeck, Zingst, Binz, Boltenhagen und Warnemünde.

Von Lennart Plottke