Kühlungsborn: Warum der Hospizdienst in die Kirche einzieht

Kühlungsborn

Die katholische Kirche in Kühlungsborn hat neue Mitbewohner: In das ehemalige Pfarrbüro ist der ökumenische ambulante Hospiz- und Kinderhospizdienst eingezogen. Hier soll die zentrale sein für ehrenamtliche Helfer und Helferinnen, die in der Region die Familien von Sterbenden begleiten. „Hospizdienst ist Ehrenamtsarbeit“, sagt Birgit Kobert, Koordinatorin des Dienstes.

Das Büro in Kühlungsborn ist eine Außenstelle des ambulanten Hospizdienstes und des ambulanten Kinderhospiz- und Familienbegleitdienstes in Rostock, weil die Wege von dort in den Landkreis zu weit sind. „Unsere Ehrenamtler sind voll berufstätig und stehen voll im Leben“, sagt Birgit Kobert. Die Hospizdienste seien zwar regional aufgeteilt. „Aber die Region zwischen Bad Doberan und Rerik ist für uns ein Garten, der noch nicht gut bearbeitet werden kann.“

Hier können Sie sich engagieren Der Hospizdienst ist auf der Suche nach Freiwilligen aus der Region Bad Doberan, Rerik und Kühlungsborn, die sich in diesem Bereich engagieren möchten. Fragen dazu, wie ausgebildet, begleitet, geredet und unterstützt wird, sollen bei zwei Informationsabenden beantwortet werden. Am Donnerstag, dem 30. September, im Gemeindezentrum Bad Doberan (Klosterstraße 1b) um 18 Uhr Am Dienstag, dem 5. Oktober, in der Katholischen Kirche in Kühlungsborn (Ostseeallee 1b) um 18 Uhr. Interessenten können sich auch vorab gern unter 038293/430039 melden, eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist nicht erforderlich. Kontakt zur Kirchengemeinde können Interessierte über die Telefonnummer 038203/65252 oder per Mail an gemeindebuero.dbr@herz-jesu-rostock.de aufnehmen.

Ehrenamtler bekommen ein Zuhause

Denn nicht nur für die Besuche bei den Familien müssten die Mitarbeiter nach Feierabend lange Fahrten auf sich nehmen, sondern auch zum Treffen mit Kollegen. „Wichtig ist uns auch die Gruppenarbeit“, sagt Birgit Kobert. „Wir bieten Supervision und Fortbildungen an und regelmäßige Abende, bei denen die Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen sich untereinander austauschen können. Dafür brauchen sie ein Zuhause.“

Die Idee dazu entstand in Corona-Zeiten. Birgit Kobert und ihre Kollegen wandten sich auf der Suche nach Räumlichkeiten an die Träger der Dienste: Die Rostocker Stadtmission und die Caritas sind ebenfalls kirchlich. „Da war es natürlich naheliegend, als erstes in den Gemeinden nachzufragen.“ Am Ende hätte sie sogar zwei Standorte zur Auswahl gehabt. „Für diesen habe ich mich wegen der Strandnähe entschieden. Trauerarbeit am Strand ist ein Pfund, mit dem Rostock nicht aufwarten kann“, sagt Birgit Kobert.

Kirche und Hospizdienst profitieren voneinander

Zudem hätten sich Pfarrer Dietmar Wellenbrock von der katholischen Pfarrei Herz Jesu Rostock, zu der die Kühlungsborner Gemeinde gehört, und Rainer Karl, der sich dort einbringt, sehr engagiert. „Wir profitieren voneinander“, sagt Birgit Kobert, die auch mit der evangelischen Kirchengemeinde zusammenarbeitet. Falls die Familien das wünschen, könne auch ein Pastor oder Pfarrer die Hospizmitarbeiter unterstützen.

„Man darf nicht vergessen: Alle diese Dinge kommen ohnehin aus dem kirchlichen Sektor, das kann man auch mal zum Ausdruck bringen“, sagt die Koordinatorin.

Gemeinde auch für Nichtchristen offen

Die Katholische Kirche Heilige Dreifaltigkeit liegt in der Ostseeallee in Kühlungsborn. Quelle: Cora Meyer

Fürsorge für andere ist auch ein wichtiger Teil der Gemeindearbeit, sagt Rainer Karl. „Unser Frauenkreis ist hoch engagiert“, sagt er. Die Frauen machen Besuche im Seniorenheim, holen die Bewohner zu den Gottesdiensten ab und kümmern sich um Kranke. „Außerdem wird die Sternsingeraktion bei uns ganz aktiv betrieben“, sagt Rainer Karl. Kinder aus der Gemeinde und deren Freunde verkleiden sich als die Heiligen drei Könige und sammeln an den Haustüren für einen guten Zweck. Die Gemeinde engagiert sich aber auch kulturell. „In regelmäßigen Abständen gibt es Lesungen, Vorträge und kleine Veranstaltungen im Gemeinderaum“, sagt der Kühlungsborner. Die Themen sind nicht immer biblisch.

Das Gotteshaus wurde im Jahr 2000 gebaut – in unmittelbarer Nähe zur Seebrücke. Damals habe es die Vereinbarung gegeben, dass sich die Gemeinde deshalb auch touristisch einbringe. So findet hier etwa das Silvesterkonzert statt. „Das macht man gerne, denn so kommen auch mal Leute, die mit Kirche nichts am Hut haben.“ Das weiße Gebäude ist aber auch eine Anlaufstelle für Touristen, die Ruhe suchen. „Es gibt Leute, die einfach reinkommen und eine Kerze anzünden“, sagt Rainer Karl. „Das ist ja auch für Nichtchristen eine schöne Tradition.“ Im Sommer steht Urlaubern und Einheimischen ein Urlaubsseelsorger für Gespräche zur Verfügung.

Kühlungsborner Katholiken sind nicht eigenständig

Das Gotteshaus wurde im Jahr 2000 erbaut. Die Glasfenster gestalteten zwei unterschiedliche Künstler. Quelle: Cora Meyer

„Wegen der Touristen ist unser Standort wohl gesichert“, sagt Rainer Karl. Er gehört mit seinen 69 Jahren zu den jüngeren der etwa 400 Gemeindeglieder. „Weil wir so wenige sind, sind wir keine eigenständige Pfarrei“, sagt er. Stattdessen gehört die Gemeinde zur Pfarrei Herz Jesu in Rostock. Die betreut 18 Standorte von Gnoien über Ribnitz bis nach Kühlungsborn. Für die sonntägliche Messe in dem Ostseebad werden abwechselnd sechs unterschiedliche Pfarrer eingeteilt. Das Coronavirus hat auch die katholische Gemeinde in Kühlungsborn getroffen. Die Zahl der Gottesdienstbesucher ging um die Hälfte zurück. Die Menschen seien noch immer verunsichert“, sagt Rainer Karl. „Ich weiß nicht, ob alle wiederkommen.“

Von Cora Meyer