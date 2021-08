Kühlungsborn: Warum die Kurse der Kreismusikschule in Gefahr sind

Kühlungsborn

Die gute Nachricht zuerst: Die Schüler der Kreismusikschule können in Kühlungsborn wieder die Räumlichkeiten der Schulen nutzen. Trotzdem ist das Angebot nun erneut in Gefahr. Denn die Musikschule soll für die Nutzung eine Gebühr an die Stadt zahlen.

„Die Modalitäten befinden sich noch in Diskussion. Dies wird Gegenstand in den anstehenden Ausschüssen sein“, teilt Stefanie Zielinski vom Bürgeramt der Stadt mit. Der Sozialausschuss hat bereits getagt. „Wir haben uns dafür ausgesprochen, dass keine Gebühren zu zahlen sind“, sagt die Vorsitzende Christiane Fink. Es gebe für die Stadt die Möglichkeit zu Ausnahmeregelungen und die könne man nutzen – zumal die Kreismusikschule an anderen Schulen auch nichts bezahlen müsse. Eine Entscheidung fällt der Sozialausschuss allerdings nicht, er spricht nur eine Empfehlung aus. „Wir haben das an den Hauptausschuss empfohlen, um die musikalischen Talente zu unterstützen.“

„Gebührenerlass ist nicht vorgesehen“

Dass die Stadt durchaus Spielräume hat, bestätigt auch Bürgermeister Rüdiger Kozian: „Inwieweit wir die Gebührenordnung umsetzen, obliegt den Ausschüssen.“ Die Satzung schreibe jedoch vor, dass Gebühren erhoben werden müssen. „Einen Erlass sieht die Satzung nicht vor, es gibt aber ein Ermessen“, sagt Rüdiger Kozian, der auch Vorsitzender des Hauptausschusses ist. Das allerdings habe die Stadt bereits ausgeübt – und die Gebühren für die Kreismusikschule stark ermäßigt. „Wir sind sehr froh, dass die Kreismusikschule hier etwas anbietet“, sagt er. Es sei eine Ergänzung zum sportlichen Angebot, von dem auch die Stadt profitiere und das gern und denkend angenommen werde. „Es ergänzt sich auch gut mit unserer Bläserklasse und unserem Orchester“, sagt er. Allerdings sei die Kreismusikschule gewerblich tätig und verlange für ihre Leistungen eine Gebühr von Kindern und Erwachsenen. „Die Volkshochschule ist nichts anderes. Und auch private oder gewerbliche Sportanbieter wie etwa Fußballschulen zahlen“, sagt der Bürgermeister. Bisher habe die Kreismusikschule die Räume kostenfrei genutzt, weil nicht aufgefallen sei, dass das gegen die Gebührenordnung verstoße. Die Stadt müsse die Gebäude heizen, pflegen, reinigen und desinfizieren. „Die Kosten, die wir haben, sind höher als das, was wir gegenüber der Kreismusikschule geltend machen.“

„Miete ist nicht üblich“

Tatsächlich sei die Zahlung einer Miete durch die Stadtverwaltung ins Gespräch gebracht worden, bestätigt Anja Kerl, die für die Musikschule zuständige Dezernentin beim Landkreis. „Das ist jedoch nicht üblich. Landläufig ist es so, dass die erfolgreiche Arbeit der Kreismusikschule in der Fläche auf Kooperationen beruht.“ In deren Rahmen nutzten die Musikschülerinnen und -schüler mit ihren Lehrkräften kommunale Räume für den Unterricht und die Kreismusikschule biete als Gegenleistung Auftritte zur Bereicherung des Kulturlebens und von Veranstaltungen in den Gemeinden an. Damit habe man in der Vergangenheit viele positive Erfahrungen gesammelt. „Insofern bin ich froh, dass die Debatte dieser Frage im Kühlungsborner Sozialausschuss kürzlich eindeutig zugunsten der Fortführung der mietfreien Raumnutzung entschieden wurde.“ Die Letztentscheidung stehe allerdings noch aus.

Eltern sind verärgert

Bei den Eltern trifft die Diskussion auf Unverständnis: „Ich kann das nicht nachvollziehen“, sagt eine Mutter, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Sie findet es wichtig, die Kinder zu fördern. „Wo ist das Problem, die Kinder in die Schule zu lassen. Alternativangebote in Kühlungsborn gebe es nicht. Und ihre Kinder zum Unterricht zum Standort der Kreismusikschule in Bad Doberan zu fahren, komme für sie nicht infrage.

Tatsächlich ist genau das ein Grund, warum die Musikschule auf solche Kooperationen setzt: „Wir machen das, um es Schülern und Schulen und Kommunen leichter zu machen“, sagt die Schulleiterin Ulrike Bennöhr. „Die Schüler müssen nicht weit fahren und die Kommunen haben immer Potenzial für Ausstellungseröffnungen oder Ähnliches. Für uns ist es großer Aufwand. Aber es ist unser Herzblut, Kindern, die weit weg wohnen, die Musik nahezubringen, weil sie so viel Gutes bewirkt.“

Musikschule musste ausweichen

Im vergangenen Jahr war es schon einmal zu Unstimmigkeiten gekommen. Nach dem Lockdown hatte die Musikschule im August 2020 den regulären Betrieb wiederaufgenommen – und wollte dies auch an den Unterrichtsorten in Kühlungsborn tun. In dem Ostseebad wurden vor der Unterbrechung durch das Coronavirus unter anderem Klavier, Gitarre und Gesang gelehrt. Doch die Stadt stellte sich quer: „Sie verwies nach Angaben dabei auf die strengen Hygieneregeln, die einen sicheren Regelschulbetrieb unter Pandemiebedingungen ermöglichen sollten“, sagte der Landkreissprecher Michael Fengler damals.

Der Hygieneplan des Schulzentrums Kühlungsborn etwa sah unter anderem vor, dass Türklinken, Lichtschalter, Treppen- und Handläufe sowie die Seiten der Handtuchhalter in den Toiletten regelmäßig desinfiziert werden müssen.

Die Stadt sah sich nicht in der Lage, die nach den Corona-Verordnungen erforderlichen Bedingungen auch für die Kurse der Musikschule zu gewährleisten. Stephan Giersberg, Direktor des Hotel „Aquamarin“, und Pastor Matthias Borchert boten der Kreismusikschule Hilfe an. Die etwa 50 Kühlungsborner Musikschüler durften viermal in der Woche im Pavillon des Hotels und einmal in der Woche in der Pfarrscheune der evangelischen Kirchgemeinde üben. „Wir sind Herrn Giersberg und Herrn Borchert sehr dankbar“, sagt Ulrike Bennöhr. Und auch Anja Kerl dankt den Bereitstellern der Ausweichräume herzlich.

