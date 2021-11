Kühlungsborn: Was es mit der Ruine am Rand der Kühlung auf sich hat

Kühlungsborn

Es ist eine Ruine mit traumhafter Aussicht: Das Haus „Zur Kühlung“ in Kühlungsborn. Wer von Kröpelin kommend nach Kühlungsborn hineinfährt, dem fällt das verfallende Gemäuer am linken Straßenrand sofort auf – auch, weil es direkt neben dem hochmodernen Komplex des Instituts für Atmosphärenphysik liegt.

Im kommenden Jahr wird das „Haus zur Kühlung“ 120 Jahre alt. Es ist damit zwar nicht das älteste Haus in Kühlungsborn, hat aber eine bewegte Geschichte. Das Gebäude wurde im Jahr 1902 vom späteren Obervorsteher des Ortes Carl Risch erbaut. Das „Hotel zur Kühlung“ und eine Ziegelei lagen auf seiner Erbpachthufe, die insgesamt 51 000 Quadratruten groß war. Im April 1906 kauften sie ihm der Ingenieur Friedrich Höppner und der Kaufmann Wilhelm Krüger für 258 000 Mark ab. Der Teil mit der Ziegelei wurde später aus dem Grundstück herausgetrennt. Sie wurde nach dem zweiten Weltkrieg abgerissen.

Von Anfang an ein Ort für Gäste

Das „Haus zur Kühlung“ beherbergte von Anfang an Gäste. 1908 warb der damalige Inhaber Wilhelm Harms in einer Zeitungsannonce mit einer billigen Pension, Touristenzimmern und einer Omnibushaltestelle vor der Tür.

Nach 1957 – in der DDR-Zeit – war das Haus ein Schulungsheim der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG). Hier fanden Fortbildungen für die Bauern statt. Anschließend wurde daraus ein Betriebsferienheim des Dieselmotorenwerks Rostock. Bis ins Jahr 1964 wurden Hotel und Gaststätte gemeinsam als Einheit betrieben. Dann übernahm die Handelsorganisation HO die Gaststätte und machte sie öffentlich.

Beliebtes Ziel für Schulausflüge

Das Hotel hingegen wurde vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund (FDGB) bewirtschaftet, der auch in einigen Heimgaststätten in Kühlungsborn Gäste gastronomisch betreute. Er übernahm später auch die Gaststätte am Haus „Zur Kühlung“. Ab 1980 wurde aus dem Komplex ein Erholungsheim des FDGB. Mit seinen Nebengebäuden war das „Haus zur Kühlung“ ein beliebtes Ziel für Urlauber und Tagesgäste des Ostseebades.

„Sie hatten dort Ponys und man konnte reiten, das war sehr attraktiv“, sagt Jürgen Jahncke, der mehrere historische Bücher über Kühlungsborn geschrieben hat. „Die Wandertage von Schulen aus Kröpelin und Doberan gingen immer dorthin wegen der schönen Aussicht.“ Auch er selbst sei einige Male mit dem Fahrrad dort gewesen. Seit 1990 ist das Gelände ungenutzt.

Der jetzige Eigentümer aus dem Sauerland kaufte das Grundstück 2003. Versuche, es zu verkaufen scheiterten. Über die Jahre gab es unterschiedliche Pläne, was aus dem Haus werden könne. 2011 war eine Erlebnisgastronomie mit Elementen handwerklicher Lebensmittelherstellung im Gespräch. Es sollte eine Schaubäckerei, eine Schaurösterei und eine Schaufleischerei geben. Dafür war ein Neubau des Hauses in der Kühlung vorgesehen, der sich jedoch eng an das Vorbild des historischen Gebäudes anlehnen sollte. Außerdem war die Errichtung von zehn Bungalows mit jeweils zehn Gästebetten geplant.

Pläne für Hotels und Jugendherberge scheiterten

Im Jahr 2013 sollte eine Jugendherberge entstehen. Zwei Jahre später lehnte der Bauausschuss des Ostseebades einstimmig einen weiteren Vorentwurf ab: Ein Investor wollte am Rand des Waldgebietes „Kühlung“ ein neues Hotel mit 140 Betten errichten, zudem war von einer Ausflugsgaststätte und einer Fußgängerbrücke über die Landesstraße zu einer Aussichtsplattform die Rede. Die Ausschussmitglieder bemängelten unter anderem die geplante Höhe des Gebäudes und die zu geringe Anzahl der Parkplätze.

Zur Galerie Das Gebäude am Rande der Kühlung war schon Hotel und Lehrlingsunterkunft. Was daraus in Zukunft wird, ist unklar.

Im Jahr 2018 dann ein neuer Anlauf für ein kleineres Hotel. Es sollte maximal 65 Zimmer, einen Wellnessbereich und Konferenzräume sowie ein großes Restaurant mit Außenplätzen haben. Geplant war ein dreigliedriger Gebäudekomplex mit zwei Vollgeschossen und ausgebautem Dachgeschoss in U-Form, der sich Richtung Landesstraße und Golfplatz öffnet. Der Entwurf des Rostocker Architekten Thomas Jäntsch wurde im Bauausschuss gelobt, weil er sich gut in die hügelige Landschaft neben dem Atelier-Haus Kröhnke und dem Institut für Atmosphärenphysik einfüge. Allerdings wurde auch dieses Vorhaben letztlich abgelehnt. Der Bauausschuss billigte damals jedoch immerhin den geänderten Vorentwurf des Bebauungsplans.

Bebauungsplan wird erarbeitet

„Der ist jetzt in der Trägerbeteiligung“, sagt Peggy Westphal, Leiterin des Bauamtes. „Alle Behörden sollten ihre Stellungnahmen dazu abgegeben. Das haben sie auch getan.“ Einige hätten jedoch Anforderungen gestellt, die noch geprüft werden müsste. „Da geht es unter anderem um Löschwasser, Trinkwasser und Abwasser.“ Nun sei der Eigentümer in der Pflicht. Neue Bauanträge seien bisher nicht beim Bauamt eingegangen. Nach Angaben der Bauamtsleiterin gebe es jedoch weiterhin Interessenten für das Grundstück. „Wir haben hin und wieder Anfragen, aber die verweisen wir an den Eigentümer.“

Der Platz wird knapp

Die Zeit spielt gegen mögliche Investoren, denn langsam wächst das Grundstück zu. „Je mehr der Wald aufwächst, desto kleiner wird die Möglichkeit der Nutzung“, sagt Peggy Westphal. „Es gibt einen Bereich in Richtung Kühlung, da sind die Bäume als Wald aufgewachsen. Der ist geschützt nach Landeswaldgesetz und kann nicht einfach abgenommen werden.“ Auch die großen Bäume vor den Gebäuden seien geschützt. Zudem sei zu bedenken, dass von einer Bebauung bis zum Wald ein gesetzlicher Mindestabstand eingehalten werden muss. „Der beträgt 30 Meter“, sagt die Bauamtsleiterin. Und so schrumpft die Fläche, auf der am „Haus zur Kühlung“ etwas Neues entstehen könnte, nach 120 Jahren immer mehr zusammen.

