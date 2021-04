Kühlungsborn

Das Ostseebad Kühlungsborn erwartet einige Gäste über die Osterfeiertage – obwohl Touristen aus anderen Bundesländern nach der Corona-Landesverordnung nicht einreisen dürfen. Jedoch: „Alle Zweitwohnungsbesitzer dürfen kommen“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian (parteilos). Von denen gebe es einige in Kühlungsborn. Zudem erwartet das Ostseebad Tagesgäste aus Mecklenburg-Vorpommern. Daher wurden einige Vorbereitungen getroffen.

Stadt organisiert zusätzliche Versorgungsstände

„Die Versorgungslage muss gewährleistet sein. Ein Außer-Haus-Verkauf ist den Gastronomen erlaubt. Dazu haben wir aufgerufen“, erläutert Rüdiger Kozian. Daher sollen am Hafen, auf dem Seebrückenvorplatz und auf dem Baltic Platz zusätzlich Versorgungsstände aufgestellt werden.

Es gibt bereits einige „To-Go“-Angebote in Kühlungsborn. Ob Eis, Bratwurst oder Fischbrötchen – im Februar hatten sich bei frühlingshaften Temperaturen an einem Sonntag lange Schlangen vor den Verkaufsständen gebildet. Die Mülleimer liefen über. Mehr Abfallbehälter wird die Stadt aber nicht aufstellen. „Wir erhöhen die Taktung der Leerung“, sagt Bürgermeister Kozian, sieht aber auch die Gastronomen in der Pflicht, ausreichend Müllbehälter zur Verfügung zu stellen.

Das Ordnungsamt der Stadt wird an den Feiertagen im Ort unterwegs sein und kontrollieren. „Wir sind in engem Kontakt mit der Polizei, hoffen auf die Vernunft der Menschen und dass es übersichtlich bleibt“, sagt Ordnungsamtsleiterin Stefanie Zielinski. „Wir haben auch einen Sicherheitsdienst, der unterwegs sein wird“, ergänzt Kozian.

Spaziergänge auf Promenade oder durchs Naturschutzgebiet

Ob Promenade, Strand, Stadtwald oder Hafen – ein Ausflug nach Kühlungsborn lohnt immer. Wer sich gern in der Natur aufhält, kann durchs Naturschutzgebiet Riedensee wandern. Das Naturschutzgebiet umfasst 110 Hektar mit Strandsee, angrenzende Dünen, Salzwiesen, Strände und die küstennahe Ostsee. Das Auto kann dafür am Parkplatz an der Waldstraße in Kühlungsborn West abgestellt werden.

Durchbruch im Naturschutzgebiet Riedensee im Februar 2020. Ostseewasser fließt in den See. Quelle: Nabu Regionalverband Mittleres Mecklenburg

Ein Spaziergang lohnt sich auch auf der längsten Uferpromenade in Deutschland. Sie verbindet auf vier Kilometern die Ortsteile Ost und West. Neben toller Bäderarchitektur, den Blick auf die Ostsee kann man hier auch Geschichte erleben. In Kühlungsborn Ost steht der DDR-Grenzbeobachtungsturm BT 11. Turm und Museum sind zwar geschlossen, aber an einer Wand gibt es zahlreiche Informationen über Fluchtversuche über die Ostsee.

Kunsthalle und Galerie geöffnet

Geöffnet hat hingegen die Kunsthalle Kühlungsborn, Ostseeallee 46, am Freitag, Sonnabend, Sonntag und Montag. Hier ist derzeit die Cartoon-Ausstellung zu sehen, die sich humorvoll mit der Corona-Pandemie auseinandersetzt. Wie Kunsthallenchef Franz N. Kröger mitteilt, ist die Kunsthalle von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Gleichzeitig können sich zehn Personen mit Maske und Abstand in der ehemaligen Lesehalle aufhalten.

Auch seine neue Galerie Kröger, Dünenstraße 11, öffnet Kröger von Freitag bis Montag von 11 bis 17 Uhr. Hier können sich gleichzeitig sechs Personen mit Maske und Abstand aufhalten.

Fahrt mit Molli zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan

Entspannen können sich Einheimische und Gäste auch bei einer Fahrt mit der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli. Die Schmalspurbahn fährt vom 1. bis 11. April im Stundentakt zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan.

Anbaden am Strand

Wer etwas mehr Aktion möchte, kann sich am Aufruf der Tourismus GmbH beteiligen und in der Ostsee anbaden. Zwar ist das gemeinsame Anbaden nicht möglich, doch können Kühlungsborner und Ostseebad-Fans dennoch in Ostsee, Seen oder Bäche springen und anbaden. Das Bild oder Video dazu auf Instagram oder Facebook mit #AnbadenToGo hochladen. Die Tourismus GmbH wird einige Bilder veröffentlichen und verlost Gewinne.

Parken in Kühlungsborn

In Kühlungsborn-Ost können die Autos in den Parkhäusern an der Rudolf-Breitscheidt-Straße abgestellt werden. Der Parkplatz Bootshafen am Fulgen ist derzeit wegen Bauarbeiten gesperrt.

In Kühlungsborn-West kann das Fahrzeug auf dem Parkplatz an der Sporthalle, Schulzentrift geparkt werden, weiterhin gibt es Stellflächen an der Poststraße.

Von Anja Levien