Kühlungsborn: Was vom Verkehrskonzept schon umgesetzt ist

Kühlungsborn

Die Lösung des Kühlungsborner Verkehrsproblems kommt einen großen Schritt voran: An der Doberaner Straße kann der Auffangparkplatz gebaut werden. „Er ist die Voraussetzung dafür, dass viele andere Maßnahmen des Verkehrskonzepts sinnvoll umgesetzt werden können“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. Der Parkplatz im Gebiet Schwarzer Weg/Doberaner Straße ist bereits seit Längerem geplant. Weil sich der Bedarf an Parkplätzen in den letzten Jahren stark erhöht hat, soll die Fläche nun noch erweitert werden. Das sieht der Entwurf für die Änderung des Bebauungsplanes vor.

Im Zuge der Erweiterung des Parkplatzes ist beabsichtigt, neben der in der bisherigen Planung vorgesehenen Ein- und Ausfahrt zum Schwarzen Weg eine weitere Ausfahrtmöglichkeit für Autos mit direkter Anbindung an die Doberaner Straße zu schaffen, damit der Verkehr vom Parkplatz besser abfließen kann. Das Bauamt rechnet damit, dass der Auffangparkplatz stark genutzt werden wird. Deshalb sollen die Zufahrt und die Fahrspuren gepflastert oder asphaltiert werden. Die Parkplätze selbst können in wassergebundener Bauweise hergestellt werden. Ein weiterer Auffangparkplatz ist in West geplant

Toiletten und Sperrmüll-Annahmestelle

In unmittelbarer Nähe des Auffangparkplatzes soll eine „touristisch orientierte Infrastruktureinrichtung“ etabliert werden, heißt es im Entwurf. Das könnte eine öffentliche Toilette, eine Tourist-Information oder ein Kinderspielplatz sein. Damit will man besonders den ankommenden Urlaubern ein Angebot machen. Dafür hat die Stadt Kühlungsborn zunächst eine Fläche von 3375 Quadratmetern erworben, wegen einer weiteren Fläche laufen noch Gespräche mit dem Eigentümer.

Auf dem Gebiet soll es auch eine Annahmestelle für Grünschnitt und Sperrmüll geben. Der wird dann von einem Entsorgungsbetrieb von dort abgeholt. Die Besucher bekommen eine Zufahrt vom Wittenbecker Landweg. Dafür, so heißt es im Änderungsentwurf, müsse die geschützte Baumreihe dort durchbrochen und ein „adäquater Ausgleich“ geschaffen werden, falls es nicht anders geht.

Konzept schon teilweise umgesetzt

Ziel des Verkehrskonzepts ist es, die Verkehrssituation in Kühlungsborn zu entspannen. Es beschäftigt sich unter anderem mit Bushaltestellen und Fahrradwegen. Die Strandstraße als eine der am meisten befahrenen Straßen der Stadt war ein wesentlicher Teil des Konzepts. Seit Ende vergangenen Jahres ist sie nicht mehr vom Kreisverkehr in der Ostseeallee befahrbar. Stattdessen führen vom Hermann-Löns-Weg aus Einbahnstraßen jeweils in Richtung Doberaner Straße und Richtung Ostseeallee. Radfahrer können aber weiterhin in der Einbahnstraße in Gegenrichtung fahren. Die Verkehrsführung im Bürgerweg bleibt bestehen. So wollte man unter anderem den Durchgangsverkehr verringern. Außerdem, so heißt es aus dem Bauamt, würden „die Aufenthaltsqualität sowie die Attraktivität der Strandstraße weiter erhöht.“

Maßnahmen wirken sich schon aus

Weil das Abbiegen in die Strandstraße nicht mehr möglich ist, geht das Bauamt davon aus, dass der Verkehr in der Rudolf-Breitscheid-Straße tendenziell zunehmen wird. „Um den Verkehrsfluss im Bereich Mutter-Kind-Klinik zu verbessern, wurden die Einengungen entfernt“, teilte ein Mitarbeiter mit. Die verkehrstechnische Aufnahmefähigkeit der Straße sei im Vorfeld geprüft und die Maßnahme mit der Straßenverkehrsbehörde des Landkreise Rostock abgestimmt worden. Die neue Verkehrsführung mache sich noch an anderer Stelle bemerkbar, sagt der Bürgermeister. Im Hermann-Löns-Weg beispielsweise bliebe man jetzt häufiger stecken, weil hier jetzt mehr Autos durchfahren.

Zur Entspannung der Verkehrssituation in der Stadt gehört auch der Ausbau des Nahverkehrs. Dazu will die Stadt prüfen, welche Busse problemlos auch durch die engeren Straßen im Zentrum fahren können.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Umbau der Ostseeallee beginnt demnächst

Eine der nächsten größeren Maßnahmen ist der Umbau der Ostseeallee. Nach Angaben von Rüdiger Kozian werde dieser in mehreren Bauabschnitten erfolgen und sich vermutlich über mehrere Jahre hinziehen. „Wir müssen gucken, was am Ende die sinnvollste Nutzung ist.“ In der Ostseeallee gebe es derzeit Probleme, wenn sich Busse oder größere Fahrzeuge begegneten. „Im Grund bleibt nur eine Einbahnstraße übrig“, sagt er. Aber das müsse noch endgültig entschieden werden.

Von Cora Meyer