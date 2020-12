Kühlungsborn

Verlängerter Lockdown, Kontaktbeschränkungen zu Weihnachten: Die Menschen in Kühlungsborn dürfen sich in dieser Zeit jedoch über mehrere kleine Aktionen der Stadt freuen. Zunächst einmal wird der Corona-Hilfe-Fonds ausgeschüttet. Bereits im Frühjahr hatte die Stadt dazu aufgerufen, für in Not geratene Privatleute und Familien zu spenden. Insgesamt kamen 3625 Euro zusammen. Die Stadt hat noch einmal gut 1000 Euro draufgelegt, so dass nun 117 Bürger Einkaufsgutscheine für Lebensmittel im Wert von jeweils 40 Euro erhalten.

Ausgewählt wurden Personen, die zwischen März und Mai Wohngeld bekommen haben. „Die Gutscheine werden noch vor dem Weihnachtsfest an die Empfänger zugestellt“, teilte Stefanie Zielinski, Leiterin des Bürgeramtes, mit.

Konzerte und Kuchen für Senioren

Für die Senioren in dem Ostseebad besonders traurig ist, dass die traditionelle Weihnachtsfeier ausfallen musste. „Ich wollte das aber nicht so sang- und klanglos verstreichen lassen“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. Deshalb will die Stadt am 3. Advent für Senioren und Pflegekräfte in Pflege- und Altersheime in Kühlungsborn Kaffee und Kuchen liefern. Mit der Aktion wolle man den Pflegekräften für ihren Einsatz danken und den Senioren die Botschaft vermitteln: „Wir denken an euch“, teilte Stefanie Zielinski weiter mit.

Vor den Fenstern der Pflege- und Seniorenheime wird es – wie schon im Frühjahr – auch in der Vorweihnachtszeit jeweils um 16 Uhr kleine Konzerte geben, die die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH organisiert. Am 17. Dezember spielt die Bläserklasse des Schulzentrums Kühlungsborn vor der Einrichtung für Betreutes Wohnen der Volkssolidarität (Poststraße), am 19. vor der Awo-Einrichtung in der Hermannstraße und am 20. Dezember im Senioren- und Pflegeheim Amalie Sieveking in der Neuen Reihe.

Der Seniorenbeirat wird zudem für die älteren Menschen, die noch in den eigenen vier Wänden wohnen, kleine Weihnachtspäckchen packen. „Wir werden sie in Arztpraxen und bei mobilen Pflegediensten abgeben“, sagt Evelin Wolfram vom Seniorenbeirat. Die würden die Überraschungspäckchen dann zu den Patienten mitnehmen.

Theaterbesuch für Grundschüler

Aber auch den jüngsten Kühlungsbornern will man eine Freude machen. Die Grundschüler dürfen am 9. Dezember zum Weihnachtsmärchen „Rapunzel“ ins Volkstheater nach Rostock fahren. Die Kosten für Bus und Eintritt übernimmt die Stadt.

Auch wenn es für sie in diesem Jahr wirtschaftlich nicht so gut läuft, haben nach Angaben von Stefanie Zielinski wieder zahlreiche Kühlungsborner Gewerbetreibende für soziale Zwecke gespendet. Insgesamt belaufe sich die Spendensumme auf 1600 Euro. „Wie in jedem Jahr werden besonders Familien mit Kindern Wünsche erfüllt.“

Von Cora Meyer