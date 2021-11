Kühlungsborn

In Kühlungsborn wird es am Wochenende wieder bunt: Wie schon im vergangenen Jahr werden öffentliche Gebäude und Wahrzeichen farbenfroh illuminiert. In neuem Licht erscheinen die Seebrücke, der Bootshafen, der Konzertgarten Ost und die Villa Baltic.

Zudem eröffnet am Samstag, den 27. November, um 11 Uhr der Weihnachtsmarkt im Konzertgarten West. Während ähnliche Veranstaltungen in vielen anderen Städten abgesagt werden mussten, kann der Markt in Kühlungsborn unter 2G-Bedingungen stattfinden. Verschiedene Vereine, Handwerkskünstler und sogar die diesjährige Abiturklasse des Schulzentrum Kühlungsborn werden dort Stände aufbauen. Besucher können schon mal nach der ersten Weihnachtsdekoration Ausschau halten oder sogar selbst Baumschmuck basteln. Auch am Sonntag ist der Weihnachtsmarkt ab 11 Uhr geöffnet. Besucher müssen sich mit der Luca-App registrieren und ihre Impfung oder Genesung am Eingang nachweisen.

Ponyreiten und Weihnachtsmann-Sprechstunde

Das Programm ist vielfältig. Kinder dürfen am Samstag und Sonntag um 12 Uhr am Strand vor dem Konzertgarten auf Ponys reiten. Jeweils um 15 Uhr gibt es für die jüngsten Besucher eine Show. Am Samstag heißt sie „Clownikuss trifft Frau Holle“. Darin wird das bekannte Märchen mit Clownerie, Zauberkunst und Weihnachtsliedern ausgeschmückt. Am Sonntag um 15 Uhr trifft Clownikuss auf einen kleinen Schneemann, der seine Nase verloren hat. An beiden Tagen wird außerdem um 16 Uhr der Weihnachtsmann im Konzertgarten West erwartet. Die jungen Gäste haben die Möglichkeit, ihm ihre Wünsche persönlich zu verraten.

Am frühen Samstagabend spielt um 17 Uhr das Duo Kama Gitarra Livemusik. Thomas Lehner und Matthias Kaye musizieren mit Gitarren, Bass und Banjo.

Adventssingen und verkaufsoffener Sonntag

Highlight in diesem Jahr soll aber das Adventssingen am Sonntag sein. Es beginnt ebenfalls um 17 Uhr im Konzertgarten West. Vorher, um 16 Uhr, stimmt das Blasorchester des Schulzentrum Kühlungsborn die Besucher schon mal darauf ein. Den Sonntag können Kühlungsborner außerdem zum Einkaufen und Bummeln nutzen. Zahlreiche Geschäfte öffnen von 12 bis 17 Uhr.

Wer an Geschichte interessiert ist, kann am Samstag um 10 Uhr und um 11 Uhr eine Führung durch das historische Haus Laetitia in der Ostseeallee 19 machen. Dort ist die Touristinformation untergebracht. Als Berliner Theatermalerin Amalie Kobsin nimmt Kathrin Schatzberg sie mit auf eine Zeitreise in das Jahr 1906. Für alle Stammgastkarteninhaber ist diese Führung kostenfrei. Weitere Informationen gibt es unter 038 293 / 8490. Die Stammgastkarten werden im Rahmen des Stammgastwochenendes ausgegeben, das ebenfalls am Wochenende stattfindet. Gäste, die häufig nach Kühlungsborn kommen, erhalten damit zahlreiche Vergünstigungen unter anderem in Geschäften eine Zeitreise in das Jahr 1906

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die 3-Möwen-Halle (Hermannstraße 19c) lädt am Wochenende zum Familienadvent auf dem Eis ein. Dabei wird weihnachtliche Musik gespielt, es gibt Glühwein, Kinderpunsch, Waffeln und Apfelstrudel.

Von Cora Meyer