Kühlungsborn

Parkhäuser, ein Amphitheater im Baltic-Park und eine autofreie Zone vor der Grundschule. Das sind nur einige der Ideen für den Stadtteil West, die Destination Lab und Arkitema Architects am Dienstag in Kühlungsborn vorgestellt haben. Die Stadtplaner und Architekten entwickeln im Auftrag der Stadt ein städtebauliches Konzept für den Bereich zwischen dem Sportplatz und dem Campingplatz, zwischen Poststraße und Promenade.

Nach Gesprächen mit Politikern, Akteuren im Stadtteil und Bürgern haben sie nun einen Entwurf entwickelt. Darin wollen sie unter anderem Lösungen für das Parkplatzproblem aufzeigen – und schlagen den Bau zweier Parkhäuser vor. Eines könnte nach Ansicht der Stadtplaner vor der Sporthalle entstehen, ein weiteres auf dem Parkplatz Tannenstraße.

Parkhaus für Tagesgäste an der Tannenstraße

Angedacht ist, den Besucherstrom so zu lenken, dass Tagesgäste in West zur Tannenstraße gelenkt werden. Statt bisher 125 Stellplätzen entstünden hier 200. Zudem sind unter anderem Halteplätze für Reisebusse geplant.

Dieser Parkplatz eigne sich dafür am besten, sagte Jan Sönnichsen, Geschäftsführer von Destination Lab, weil er ohnehin nicht so stark frequentiert sei. Die Gastronomie in dem Bereich profitiere davon und die Tannenstraße werde der natürliche Start- und Endpunkt für einen Spaziergang auf der Promenade. Der fehle bisher.

Anwohnerparkplätze vor der Sporthalle

Parkplätze für Anwohner könnten auf dem Parkplatz vor der Grundschule in West entstehen. Die Stadtplaner denken an ein etwa 10 Meter hohes Parkhaus mit Platz für 114 Autos. Bisher gibt es dort 100 öffentliche Parkplätze. Die würden dann vor der Sporthalle angeordnet. Dazwischen, von der Drei-Möwen-Halle zur Grundschule, ist eine autofreie Fläche geplant. Es sei denkbar, sie farbig zu gestalten oder auf dem Boden Spiele aufzumalen, sagte Jan Sönnichsen, „einfach mal was anderes als ein großer Parkplatz vor der Schule.“

Allerdings; „Die Schulzentrift hat ein Platzproblem“, sagt er. Gerade morgens, wenn viele Kinder zur Schule gefahren werden, kommt es zu Stauungen. „Wunder dürfen Sie von uns nicht erwarten.“ Denkbar wäre aber eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Ostseeallee.

Vier Bereiche für den Baltic-Park

Zusätzliche Anwohnerparkplätze werden aber noch aus einem anderen Grund benötigt: Sie fallen an der Poststraße weg. Die Kurzzeitparkplätze würden in den hinteren Bereich verlegt – zugunsten der Umgestaltung des Baltic-Parks. Denn dort, wo jetzt die öffentlichen Parkflächen sind, könnte die historische Allee zur Villa Baltic wiederhergestellt werden. Das wäre eine Möglichkeit, den Zugang zum Park zu erleichtern. „Die Zugänge sind bisher teilweise schwer zu erkennen, man muss manchmal sogar über einen Parkplatz laufen“, sagt Jan Sönnichsen.

Das wollen die Stadtplaner ändern und den Park attraktiver machen. Dabei gehen sie von der derzeitigen Beschlusslage aus. „Wir erwarten gespannt das Ergebnis des Referendums am 5. Dezember“, sagt Jan Sönnichsen.

Die Idee der Stadtplaner und Landschaftsarchitekten ist, den Park in mehrere Zonen aufzuteilen. Vor der Villa könnte ein Ziergarten entstehen, dahinter ein „Garten der Sinne“. Dort wären beispielsweise ein Amphitheater oder ein Tanzpavillon denkbar. Der Bereich neben der Villa und hinter dem Spielplatz könnte zur Wiese werden. Hier könnten zusätzliche Pflanzen mehr Biodiversität schaffen. Jan Sönnichsen spricht von „Natur zum Erleben und Anfassen“ – auch für Kinder.

Der hintere Teil des Parks könnte zum Waldbereich werden. Hier stünden mehr Bäume. Weitere Elemente könnten Wasserspiele oder Outdoor-Fitnessgeräte sein, ein Amphitheater wäre auch an dieser Stelle denkbar. Die Stadtplaner und Landschaftsarchitekten raten, dass die Zufahrt zu einer möglichen Tiefgarage unter der Villa Baltic nicht den Park durchschneiden sollte.

Bereich vor der Kunsthalle aufwerten

Ein weiterer Fokus ihres Entwurfs liegt auf der anderen Seite des Baltic-Parks, auf der Promenade. Sie habe „keinen natürlichen Endpunkt“, sagt Jan Sönnichsen. „So kommen viele gar nicht bis zur Kunsthalle.“ Um das zu ändern, schlagen die Stadtplaner vor, den Baltic-Park optisch in Richtung Hermann-Häcker-Straße zu erweitern. Das Ende an der Tannenstraße könne man dann durch Kunstinstallationen attraktiver machen. „Der Platz vor der Kunsthalle hat riesiges Potenzial.“

Denkbar sei dort auch ein weiteres Gebäude. Hier könnten Sonderausstellungen stattfinden, aber auch ein Café, eine Sauna oder Umkleideräume wären denkbar. Anwohner bemerkten jedoch, dass viele an dieser Stelle gerade den freien Blick aufs Meer schätzten – „ein guter Hinweis“, sagte Jan Sönnichsen.

Endbericht wird Ende November übergeben

Die Vorschläge von Destination Lab und Arkitema Architects kamen bei den etwa 30 Besuchern der Veranstaltung überwiegend gut an. Aus ihren Anmerkungen stellen die Stadtplaner nun einen Endbericht zusammen, den sie der Stadt Ende November übergeben. Anschließend wird darüber in der Stadtvertretung beraten. „Unser Plan zeigt Grundprinzipien auf“, sagt Jan Sönnichsen. „Er wäre eine Zielrichtung, mit der man mit der Planung beginnen könnte.“

Von Cora Meyer