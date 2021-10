Kühlungsborn West: Entwurf für städtebauliches Konzept wird diskutiert

Kühlungsborn

Das Vorhaben, ein städtebauliches Konzept für Kühlungsborn West zu erstellen, nimmt Gestalt an: Es gibt einen ersten Entwurf.

Die Büros Destination Lab aus Berlin und Arkitema Architects aus Kopenhagen sind seit März dieses Jahres mit der Erstellung einer Tourismusanalyse und des Konzepts befasst. Sie haben seitdem diverse Experten interviewt, die Politik befragt und einen Bürger-Workshop im Schulzentrum veranstaltet. Dabei konnten die Kühlungsborner ihre Vorstellungen zu den Themen Identität, Vernetzung und Stadträume äußern.

Diese bislang „eingesammelten“ Erfahrungen, Hinweise, Ideen und Vorschläge fließen in die Konzeptfassung ein, die am Dienstag, dem 26. Oktober, den Bürgern vorgestellt werden soll. Die Veranstaltung ist als Workshop geplant, es soll also diskutiert werden. Sie ist öffentlich und beginnt um 18 Uhr in der Aula des Schulzentrums.

Teilnehmer werden gebeten, einen gültigen Schnellest oder eine Bescheinigung der Doppel-Impfung oder der Genesung von einem Corona-Infekt mitzubringen.

Von Cora Meyer