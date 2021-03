Kühlungsborn: Wettbewerb für Umgestaltung des Rathauses geplant

Kühlungsborn

Für die Zukunft des Rathauses am Standort Ostseeallee wird es einen städtebaulichen Realisierungswettbewerb geben. Das haben die Stadtvertreter von Kühlungsborn auf ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Grund dafür: Das Rathaus weist mehrere Defizite auf. Unter anderem fehlt ein barrierefreier Zugang und ein zweiter Rettungsweg, ist die Archivfläche ausgeschöpft und sind die sanitären Anlagen mangelhaft. Ein Anbau ans Rathaus sowie ein Erweiterungsbau in unmittelbarer Nähe beim Haus Laetitia könnten die Probleme lösen. Zudem soll das Haus Rolle ebenfalls in Nachbarschaft mit betrachtet werden, welches einen erheblichen Sanierungs- und Instandhaltungsstau aufweise und ebenfalls erweitert werden könnte.

Ein Antrag von Stefan Sorge (Grüne/Sorge-Fraktion), der gerne die Kosten eines Neubaus, denen des An- und Erweiterungsbau gegenübergestellt haben möchte, fand keine Mehrheit. „Es widerspricht dem Entwicklungsziel der Stadt und wir zusätzlichen Verkehr hervorrufen“, sagte er in Bezug auf das Verkehrskonzept und die Ostseeallee. Er argumentierte dafür, einen Neubau an anderer Stelle prüfen zu lassen. Uwe Ziesig (parteilos) erwiderte, dass die Stadtvertreter sich in der Vergangenheit für das Rathaus am Standort Ostseeallee entschieden hatten.

Mit dem Wettbewerb soll jetzt die Realisierung des Rathausanbaus und der erforderlichen Erweiterung initiiert werden, heißt es im Beschluss. Ziel ist die Herausarbeitung der besten architektonischen und funktionellen Lösung zur Sicherung und Weiterentwicklung des Verwaltungsstandortes. Diese Qualität soll ebenfalls für das Sanierungs- und Erweiterungsvorhaben Haus Rolle sichergestellt werden. Entsprechend sollen die dargelegten Investitionsvorhaben als Realisierungs- und Ideenbestandteile in einem Wettbewerb gebündelt werden.

Von Anja Levien