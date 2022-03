Kühlungsborn: Wie Schulsozialarbeiter Kindern aus der Corona-Krise helfen

Kühlungsborn

Der Gedanke, dass das Schulleben der Kinder durch sie etwas schöner wird, das ist es, was Andrea Krüger am meisten an ihrem Beruf gefällt. Sie ist Schulsozialarbeiterin am Schulzentrum in Kühlungsborn – und Ansprechpartnerin für 700 Schülerinnen und Schüler, deren Eltern und Lehrkräfte. Seit 25 Jahren ist sie in diesem Beruf tätig. „Die Sorgen der Kinder sind immer noch die gleichen“, sagt sie. Sie kommen wegen Streitereien mit Mitschülern oder weil sie sich von Lehrern ungerecht behandelt fühlen. Neu hinzugekommen ist das Problem des Cybermobbing. Und natürlich Corona.

Depressiv wegen der Pandemie

Die mit der Pandemie verbundenen Einschränkungen haben einige Kinder depressiv gemacht. „Sie haben Mühe, wieder in den Schulalltag zu finden“, sagt Andrea Krüger. „Einzelfälle begleite ich zeitweise intensiver.“ Die Schüler dürfen dann beispielsweise einen Teil ihrer Aufgaben im Büro der Schulsozialarbeiterin erledigen, müssen nicht die ganze Unterrichtszeit in der Klasse verbringen. Zwei Kinder sind wegen der psychischen Folgen derzeit sogar in einer Tagesklinik. Andrea Krüger besucht sie regelmäßig. Auch in Zeiten von Lockdown und Wechselunterricht hat sie einen Weg gefunden, Kontakt zu Schülern, Eltern und Lehrern aufzunehmen. Per Mail war die Schulsozialarbeiterin immer zu erreichen. Jetzt, wo sich alle wieder persönlich begegnen können, spürt Andrea Krüger allerdings die Folgen der Isolation bei den Kindern: „Die Hemmschwelle ist größer“, sagt sie. Ein Grund dafür sei das Tragen der Gesichtsmaske und das geforderte Einhalten von Abständen. „Es war schwierig, wieder zu den Kindern zu finden“, sagt Andrea Köster, die selbst dreifache Mutter ist. Auch bis die Schülerinnen und Schüler wieder von selbst auf sie zukamen, habe es einige Zeit gedauert. „Aber das kommt jetzt wieder und das ist schön.“ Sie müsse helfen, die Folgen von Corona wieder gutzumachen. „Ich wünsche mir, dass wir auf dem Weg zurück zur Normalität sind.“

„Anwältin der Kinder“

Andrea Köster ist an jedem Schultag von 7.30 bis 15.30 Uhr in ihrem Büro anzutreffen. „Es gibt aber besondere Schicksale, da kann man nicht Feierabend machen.“ Kindern in besonderen Problemlagen gebe sie auch mal ihre Handynummer. Doch nicht nur Schüler suchen die staatlich anerkannte Erzieherin auf. Auch Eltern, die ein Problem mit ihrem Kind haben, wenden sich an die Schulsozialarbeiterin „und Lehrer holen sich Tipps im Umgang mit besonderen Kindern oder rückversichern sich, ob sie in bestimmten Situationen richtig gehandelt haben“. Außerdem geht sie in die Klassen, wenn es dort Probleme mit dem sozialen Miteinander gibt. Die Schulsozialarbeiterin sieht sich als Anwältin der Kinder. Auch wenn jemand zur Aussprache ins Büro der Schulleiterin gebeten wird, ist sie stets mit dabei. Das oberste Ziel sei immer das Wohl des Kindes. Deshalb arbeitet Andrea Köster nicht nur eng mit Schulleitung, Lehrern und Integrationshelfern zusammen. Auch mit der Stadt, dem Jugendzentrum und den beiden Kirchen im Ostseebad steht sie in Kontakt. Und bei Bedarf mit dem Jugendamt. Auch die Berufsorientierung gehört zu ihren Aufgaben. Die Schulsozialarbeit am Schulzentrum wird vom Internationalen Bund getragen und von der EU und der Stadt Kühlungsborn finanziert.

„Ich versuche, durch mein Dasein das Klima an der Schule zu verbessern“, sagt Andrea Köster, die auch einen Streitschlichterkurs anbietet.

Auch Grundschule will Sozialarbeiter

Etwas Ähnliches ist auch an der Fritz-Reuter-Grundschule geplant. Nach Angaben von Bürgeramtsleiterin Stefanie Zielinski hat sie beim Landkreis Rostock einen Bedarf ab 2023 angemeldet und hofft auf Befürwortung. Bis dahin hilft Thomas Engels, Mitarbeiter des Jugendzentrums der Volkssolidarität, aus. Langfristiges Ziel seien Präventionsangebote zum Umgang mit Gewalt und Streitschlichtung, sagt er. Der Sozialpädagoge ist auch ausgebildeter Spiel- und Lerntherapeut. Er freut sich auf die Aufgabe. „Das wird spannend“, sagt Thomas Engels. Die Vertrauensbasis zu den Schülern müsse erst mal wachsen. „Es geht darum, ihnen zu helfen.“

Das, so weiß Andrea Krüger, ist oftmals schon damit getan, dass man den Kindern einfach nur zuhört. Manche bräuchten nur ein bisschen Zuspruch und Unterstützung. „Vielen hilft es schon, dass sie ihre Sorgen loswerden können und wissen, dass sich jemand dafür interessiert.“

Von Cora Meyer