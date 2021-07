Kühlungsborn

Hier wird der Hotelflur zum Kunstmuseum: Im Westside-Arthotel in Kühlungsborn können regionale Künstler ihre Werke ausstellen. An den Wänden hängen Gemälde und Fotografien, auf den Treppenabsätzen stehen Skulpturen und Holzmöbel. Es gibt auch kleine Vitrinen mit Kunsthandwerk zu sehen – und auch zu kaufen. „Die Idee ist, ortsansässigen Künstlern eine Möglichkeit zu geben, gesehen zu werden“, sagt Knud Wilden, Geschäftsführer der Ostseetraum Ferienwohnungen GbR, die das Arthotel betreibt.

Diese Idee stammt von seinem Sohn Daniel. „Wir haben geguckt, was es für Künstler in der Region gibt und sind auf den Kunsthof in Bad Doberan gestoßen“, sagt er. Dort war man begeistert. „Wir sind glücklich über die Möglichkeit, weil wir durch Corona so lange schließen mussten“, sagt Uta Ehlers vom Verein Kunsthof. Dass es nun eine zusätzliche Möglichkeit gebe, auszustellen, sei auch eine Ermutigung für die Künstler.

Auch andere Künstler können sich bewerben

Zu sehen ist in dem Kühlungsborner Arthotel neben Bildern und Skulpturen auch Kunsthandwerk. Quelle: Cora Meyer

Sie machte sich gleich ans Werk, maß Wände aus und machte Fotos. „Wir haben dann mehrere Werke mitgebracht und haben geguckt, welche am besten passen“, sagt sie. Damit die Wände nicht so klinisch wirken, wurden sie halbhoch mit einer bunt gestreiften Tapete verkleidet. „Sie ist so gestaltet, dass sie mit jeder Art Kunst kombinierbar ist“, sagt Knud Wilden, der bereits selbst zwei Werke gekauft hat.

„Im Arthotel sollen Kunst und Tourismus zusammengeführt werden“, sagt er. Die Kunstwerke werden im quartalsmäßigen Turnus ausgetauscht. „Das meiste machen wir mit dem Kunsthof“, sagt Daniel Wilden. „Wir wollen aber auch andere Künstler dazunehmen. Sie können sich bei uns bewerben.“ Er würde auch gern die Grünfläche vor dem Hotel mit Skulpturen gestalten. Das geht allerdings erst, wenn die Gastronomie im Erdgeschoss der ehemaligen Villa Nordwind eingezogen ist. Derzeit finden Gespräche mit möglichen Betreibern statt.

Kunsthof will Führungen anbieten

Aber nicht nur die Bewohner der Apartments, sondern auch Bürger und andere Urlauber sollen die Kunstwerke betrachten können. „Wir wollen einmal im Monat Kunstführungen anbieten, zu denen dann auch die Künstler kommen können, die ausstellen.“ Zudem, sagt Uta Ehlers, sei es denkbar, Malkurse oder Ähnliches anzubieten. Derzeit wird noch bis voraussichtlich Ende März kommenden Jahres der „New Part“-Anbau im hinteren Bereich des Grundstücks mit sechs Ferienapartments fertiggestellt. Auch dort sollen Kunstwerke platziert werden. „Es ist toll, wenn man Kooperationspartner hat, die Herzblut reinstecken“, sagt Uta Ehlers.

„Wir verlangen weder eine Provision noch Nutzungsgebühren“, sagt Knud Wilden. Es gehe nur um die Förderung ortsansässiger Künstler. „Aber wir haben auch etwas davon“, sagt er. „Wir können Originale bieten.“ Das werde von den Gästen hervorragend angenommen.

Die Tapete wurde extra gewählt, damit sie zu möglichst vielen Formen und Farben passt. Quelle: Cora Meyer

Im Arthotel werden vorrangig Gemälde gezeigt. Die Stile sind sehr unterschiedlich und zeigen mal expressionistischen, mal eher impressionistischen Charakter, manche tendieren zum Realismus, andere zum Surrealismus, wieder andere präsentieren sich als anschauliche Bilder der naiven Malerei. Vitrinen stellen darüber hinaus zahlreiche kleine Exponate aus dem Kunstgewerbe aus – wie Ketten, Armreife, Porzellan und Miniaturbilder.

Gebäude erinnert äußerlich an alte Zeiten

Das Westside Arthotel wurde seit 2018 saniert. Quelle: Cora Meyer

Das Arthotel Kühlungsborn ist von der W&N Immobilien-Gruppe seit 2018 kernsaniert und mit dem Architekten Nicolaus Wöhlk wieder hergestellt und erneuert worden. Äußerlich erinnert das Gebäude wieder an sein ursprüngliches Aussehen zu Beginn des vorigen Jahrhunderts. Es war nicht möglich, es ganz wiederherzustellen, weil es über die Jahre immer wieder umgebaut worden war. Hinzu kommt, dass es zu DDR-Zeiten nicht saniert wurde.

Die Apartments sind in Privatbesitz, werden aber an Urlauber vermietet. Quelle: Cora Meyer

Im August 2020 war das neue Haus in den Ferienbetrieb gestartet. Es ist in diesem Sommer bereits vollständig ausgebucht. Die Apartments wurden an private Eigentümer verkauft, werden aber von der Ostseetraum GbR vermietet. Sie führt das Haus wie ein Hotel mit Rezeption, Frühstück – und bald auch eigener Kunstgalerie.

