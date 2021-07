Kühlungsborn: Wieder Kunsthandwerk im Konzertgarten

Kühlungsborn

Kunsthandwerker aus der Region bieten ihre Waren wieder in Kühlungsborn an. Noch bis zum September bauen sie ihre Stände jeden Dienstag im Konzertgarten West in der Ostseeallee auf. Nach Angaben von Organisator Klaus-Dieter Meyer sind meist zwischen 22 und 28 Kunsthandwerker dabei. Das Angebot der selbstgefertigten Produkte reicht von Kleidung für Kinder und Erwachsene über Schmuck, Malerei, Grafik, Keramiken, Taschen, Accessoires, Glaswerk bis zu Bildhauerei aus Holz und Stein.

Besucher müssen sich am Eingang zum Konzertgarten via App einloggen. Dort, wie auch an allen Ständen steht Desinfektionsmittel bereit. Geöffnet ist der Kunsthandwerkermarkt in Kühlungsborn von 10 bis 17 Uhr. Ab 13 Uhr gibt es für Livemusik. Der Eintritt ist frei.

Von Cora Meyer