Kühlungsborn

Den Müttern stand es in der Kühlungsborner 3Möwenhalle förmlich ins Gesicht geschrieben: Ach, wäre ich doch selbst noch ein Kind! Denn während der Nachwuchs im neuen „Wikinger Indoor(f)“ KÜ.BO.LA. ein Bad in der „Ostsee“ aus blauen Bällen inmitten einer abwechslungsreichen Kletterlandschaft nahm, durften sie nur zuschauen. „Es gibt hier so viel zu entdecken“, sagte etwa Steffi Pede während des Pre-Openings am Freitagnachmittag. Schon hier zeigte sich: Die neu erschaffene Spielwelt der Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn (TFK) dürfte sich zum Magneten für Einheimische und Urlauber entwickeln. Der Name KÜ.BO.LA. setzt sich aus Kühlungsborn und Land zusammen – denn das hölzerne Wikingerdorf Kaldebrun ist ein eigenes Reich inmitten des Ostseebades, das es ausgiebig zu erforschen gilt.

Offizielle Eröffnung am 12. April

Am Dienstag eröffnet die neue 640 Quadratmeter große Abenteuerwelt ganz offiziell. TFK-Geschäftsführer Ulrich Langer erzählte den Gästen, dass KÜ.BO.LA. die Heimat von Askold, dem jungen Wikinger und Hallva, der temperamentvollen Schildmaid sei: „Denn es gibt eine Story, auf der die Gestaltung beruht.“ So sind die Hütten verschiedenen Themen zugeordnet. Darin leben Knutr und Svenrir, die Fischer, Lifa Eisenhaar, die Schmiedin, Hulda, die Heilerin sowie Einar und Wangard, die Alchimisten. Der Drache aus der Kühlungssage ließ es sich nicht nehmen, ebenfalls eine Rolle darin zu spielen.

In den Hütten gibt es Requisiten für Rollenspiele. Quelle: Sabine Hügelland

„Die Spielstationen mit Requisiten sollen Kinder zu Rollenspielen animieren und so ihre Kreativität fördern“, erklärte TFK-Sprecherin Katja Seppelt. In zwei Geburtstagshütten darf künftig auch gefeiert werden. „Und es wird weiter geplant – mit digitalen Spielangeboten indoor und outdoor“, machte Ulrich Langer neugierig.

Im Eingangsbereich können die Kleinen zwischen Drachen spielen. Quelle: Sabine Hügelland

Wer die Halle betritt, sieht zuerst den Spielbereich für die kleinen Kinder mit Spielewippen, in dem Drachen auf die Lütten aufpassen. Dahinter beginnt der Marktplatz mit den Hütten und einem Wegweiser, auf dem eine magische Krähe sitzt, die alles im Blick behält. Für ein sicheres Toben sorgen rutschfeste Socken, die im Eintrittspreis enthalten sind.

Maria Kuhl ließ es sich nicht nehmen, wenigstens einmal in der Bälle-Ostsee mit ihren Kindern zu „baden“. Quelle: Sabine Hügelland

Höhepunkt ist der Schiffsfriedhof mit Klettermöglichkeit

Hinter dem Hüttendorf dann das Highlight: ein Schiffsfriedhof in der Ostsee, der aus einem riesigen Bällemeer besteht, einem Klettergerüst mit verschiedenen Stationen sowie einer großen Wassermatten-Strandlandschaft zum Ausruhen. Die Eltern können dem Treiben ihrer Sprösslinge von erhöhten und gemütlichen Sitzgelegenheiten an der Fensterfront zuschauen.

TFK-Geschäftsführer Ulrich Langer eröffnete das KÜ.BO.LA. Quelle: Sabine Hügelland

Ulrich Langers Dank richtete sich an den Bürgermeister sowie die Stadtvertreter – denn sie hatten Vertrauen in das Konzept der TFK, als die Halle noch leer stand, und gaben ihr den Zuschlag. „Die Herausforderung war, dass die Wikingeranlage zweimal im Jahr demontiert und montiert wird, denn im Winter befindet sich hier die Eishalle“, machte Langer klar.

Alleinstellungsmerkmal für Kühlungsborn

Kühlungsborns Bürgermeister Rüdiger Kozian brachte das Wikinger-Konzept auf den Punkt: „Man kann schon sagen, dass das hier ein Alleinstellungsmerkmal ist, das sicher viele Gäste anziehen wird.“ Die neue Welt inmitten des Ostseebades ist einmalig, weil sie eigens für diese Halle konzipiert wurde. An den Wänden entstand durch den Grafiker Arvid von Oertzen eine bunte Bilderwelt aus dem Reich der Wikinger. „Er entwickelte die Charaktere“, so Langer.

De Eltern haben gemütliche Nischen, von denen aus sie ihren Kindern zuschauen können. Quelle: Sabine Hügelland

Die Kinder schienen an diesem Tag die Zeit zu vergessen, weil es so viel zu entdecken gab. „Meine Tochter spielt hier seit zwei Stunden, da sind wir abgemeldet“, sagte Karsten Jurk, Veranstaltungsleiter der TFK. Wie ihm ging es vielen Eltern an diesem späten Nachmittag. „Das ist richtig toll geworden“, meinte Maria Kuhl, Hoteldirektorin im Upstalsboom Kühlungsborn. „Das sehr umfangreiche Indoorangebot ist ein großer Gewinn für das Ostseebad.“

Bereits im vergangenen Jahr beauftragte die Tourismus GmbH gemeinsam mit der Stadt Kühlungsborn die Görlitzer Firma Künstlerische Holzgestaltung Bergmann GmbH, für die 3Möwenhalle eine Spiellandschaft aus Holz zu entwerfen. Ihre Ideen basieren auf eigenen Konzepten, und jedes Produkt ist einzigartig. Sämtliche Materialien sind nachhaltig und qualitativ sehr hochwertig.

Das Wikingerdorf heißt Kaldebrun. Quelle: Sabine Hügelland

„Mit dem ,Wikinger Abenteuer Indoor(f)’ bietet das größte Ostseebad an der mecklenburgischen Ostseeküste nun endlich ein saisonales Indoor-Spielangebot“, machte Ulrich Langer deutlich. „Es ist kindgerecht, aber nicht kindisch. Es ist spannend, aber nicht angsteinflößend. Es bietet viel Spaß, ohne albern zu sein.“

Für ein sicheres Toben sorgen rutschfeste Socken, die im Eintrittspreis enthalten sind. Quelle: Sabine Hügelland

Das KÜ.BO.LA umfasst auch das Wikinger-Abenteuer-Minigolfanlage im Außenbereich. Von November bis März wird zudem die Nordische Eiszeit für die Schlittschuhe-Fans aufgebaut. Der gemütliche Imbiss Lütt Köök rundet das Angebot in Kühlungsborn West ab.

Öffnungszeiten unter www.kübola.de

Von Sabine Hügelland