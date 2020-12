Kühlungsborn

Es ist eine Premiere: Die Stadt Kühlungsborn hat in diesem Jahr erstmals eine Winterbeleuchtung installiert. In den vergangenen zwei Wochen wurden nach und nach zuerst die Rotwild-Gruppe im Baltic Park, dann der Leuchtanker im Hafen und zusätzliche Lichtelemente an der Promenade installiert. Am Montag folgt noch ein großer Stern auf der Seebrücke. Die Objekte sollen die bestehende Weihnachtsbeleuchtung ergänzen und bis zum Februar im Ort bleiben. Neu sind auch Lichtobjekte in Form von Schneeflocken, die die großen Tannenbäume in Ost und West zieren.

Zur gewohnten Weihnachtsbeleuchtung kommt in diesem Jahr auch eine Winterbeleuchtung. Die Leuchtobjekte bleiben bis zum neuen Jahr im Ort stehen.

Für die Weihnachtsbeleuchtung, die die Tourismus, Freizeit und Kultur Gmbh durch den Bauhof aufstellen ließ, hatten sich die Stadtvertreter stark gemacht. „Das haben alle mit getragen. Wir wollten in der grauen Jahreszeit ein bisschen Licht in die Stadt bringen“, sagt Stadtvertretervorsteher Uwe Ziesig. Die Skulpturen kämen gut an. „Viele kommen sogar extra mit dem Auto, um hier Fotos zu machen“, sagt er. Besonders beliebt bei Kindern: Der Knopf, mit dem man die rote Nase des Kitzes anschalten kann. Die Rotwild-Gruppe im Baltic Park soll hier auch im nächsten Winter wieder zu sehen sein.

Von Cora Meyer