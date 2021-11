Kühlungsborn

Der heißersehnte neue Wohnraum für Kühlungsborn wird kommen: Auf dem ehemaligen LPG-Gelände an der Schlossstraße entstehen 96 neue Wohnungen. Geplant sind hauptsächlich Einheiten mit einem und zwei Zimmern. Aber auch Drei- und Vierzimmerwohnungen werden auf dem 1,5 Hektar großen Areal gebaut.

„Ursprünglich wollten wir 111 Wohnungen bauen“, sagt Reinhard Fleurkens, Geschäftsführer der Agrikultur GmbH aus Kröpelin, dem das Grundstück gehört. Doch er fühlte sich vom Bauausschuss ausgebremst, wie er gegenüber der OZ sagte, und überlegte zeitweise sogar, von dem Bau von Wohnungen Abstand zu nehmen. Zunächst sei ihm gesagt worden, das seien zu viele Wohnungen. Also hätte die Agrikultur einen Entwurf mit weniger Wohnungen vorgelegt.

„Dann wurde uns gesagt, man braucht in Kühlungsborn keine kleinen Wohnungen“, sagt Reinhard Fleurkens. „Das hat uns überrascht, denn unsere Informationen sind ganz andere.“ Und bei der letzten Sitzung habe man dem Unternehmen auch noch die Höhe der Miete vorschreiben wollen. Der Bauausschuss bemängelte hingegen eine angeblich zu geringe Anzahl an Parkplätzen.

Doch Stadtverwaltung und Bürgermeister beteuerten stets, dass der Wohnungsbau unbedingt erwünscht sei. Und so kam es schließlich auch zu einer Einigung.

Grünes Licht aus den Ausschüssen

„Zwischenzeitlich haben weitere Gespräche mit Verwaltung und Politik der Stadt Kühlungsborn in obigem Zusammenhang stattgefunden“, sagt Reinhard Fleurkens. „Mit dem Ergebnis, dass der Hauptausschuss der Stadt Kühlungsborn in seiner letzten Sitzung grünes Licht für die weitergehende Entwicklung des in Rede stehenden Bebauungsplanverfahrens auf Basis der aktualisierten Entwurfsplanung mit circa 96 Ein- bis Vierraumwohnungen gegeben hat.“

Das Unternehmen sei „zuversichtlich, dass die Voraussetzungen für die Realisierung beziehungsweise Umsetzung des Projektes Wohnquartier Waterkant in Kühlungsborn nunmehr zügig geschaffen werden können.“ Das bestätigte auch Bürgermeister Rüdiger Kozian auf der jüngsten Stadtvertretersitzung.

Wohnungen mit ein bis vier Zimmern

Zu dem Wohnquartier gehören 103 Stellplätze und zehn Ladestationen für E-Autos. Die Wohnungen verteilen sich auf sieben Gebäude. Fünf davon sind zweigeschossig und haben ein Staffelgeschoss. Die beiden dem Achterstieg zugewandten Häuser haben nur ein Voll- und ein Staffelgeschoss. So sollen sie sich der Bebauung dort anpassen. Zur Südseite hin erhalten die Wohnungen Balkone. Es soll 30 Ein- und 32 Zweiraumwohnungen geben. Drei und vier Zimmer haben 16 beziehungsweise 18 Einheiten.

An der Ecke Cubanzestraße/Wittenbecker Landweg haben die Arbeiten für die Tiefgarage begonnen. Quelle: Cora Meyer

Die Bäume und Grünflächen auf dem Grundstück sollen weitestgehend erhalten bleiben, die Mieter können vom Pfarrweg aus über zwei Zufahrten zunächst auf den Parkplatz fahren. Dahinter liegen dann die Häuser. Zwischen ihnen sind außerdem ein Spielplatz und ein zentraler Quartiersplatz sowie Fahrradhäuser geplant.

Die entstehenden Wohnungen sollten nicht zu Zweit- oder Ferienwohnungen umfunktioniert werden dürfen.

Wohneigentum entsteht in der Cubanzestraße

Ein weiteres, kleineres Wohnungsbauvorhaben wird derzeit in der Cubanzestraße vorbereitet. Hier laufen die Erdarbeiten für die Parkresidenz. 14 Eigentumswohnungen sollen dort entstehen, gelegen in einer etwa 3000 Quadratmeter großen Parkanlage mit Sitzecken und Wegen.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Bäume auf dem Grundstück bleiben erhalten, die Eigentümer können ihre Autos in einer Tiefgarage parken, die über einen Autoaufzug erreichbar sein wird. Die Spundwände dafür sind bereits gesetzt. Die Zufahrt zum Grundstück wird wie bisher von der Cubanzestraße aus möglich sein. Das Projekt wird über die Firma Schnabel-Immobilien vermarktet.

Parkanlage und Sonnenkollektoren geplant

Die Pläne sehen vor, zwölf Einheiten als Zweizimmerwohnungen mit offenem Wohn- und Küchenbereich zu gestalten, zwei weitere Wohnungen sind als Dreizimmerwohnungen ausgeführt.

Sie sind zwischen 60 und 75 Quadratmeter groß. Die fünf Wohnungen im Erdgeschoss haben eine Außenterrasse, im Obergeschoss gibt es Balkone und zudem eine Dachterrasse. Auf dem Dach des Gebäudes wollen die Bauherren Solarkollektoren aufstellen.

Von Cora Meyer