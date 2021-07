Kühlungsborn

Das Strandpalais in der Tannenstraße ist für Passanten eine angenehme Erscheinung. Die Fassade ist in gedeckten Farben gehalten. Doch die sollten eigentlich anders aussehen, sagt Andreas A. Franz, der in dem Gebäude eine Wohnung besitzt. „Uns sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen, als wir nach dem Neuanstrich im Mai 2019 hier ankamen“, sagt er. Denn da war das Haus in anderen Farben gestrichen worden als in denen, die es vorher hatte. Für den Wohnungseigentümer ist das völlig unverständlich. Die Farben der Fassade seien ursprünglich aufeinander und mit denen im Treppenhaus abgestimmt gewesen. „Da haben sich die Architekten etwas dabei gedacht.“ Deshalb wurde das beauftragte Ingenieurbüro vor den Malerarbeiten Anfang 2019 von der Hausverwaltung per Mail auf die Farbtöne hingewiesen, die für die Fassade 2005 am Neubau verwendet wurden. Die Mail liegt der OZ vor. Damals war das Haus innen und außen zuletzt umfassend neu gestrichen worden. 

Vor dem Neuanstrich trug der Sockel des "Strandpalais" in Kühlungsborn außen die gleiche Farbe wie die untere Hälfte der Wand innen. Quelle: Cora Meyer

Als er mit seiner Frau Margret und den Kindern in Kühlungsborn Urlaub machte, war ihnen das Strandpalais vor einigen Jahren aufgefallen. „Das Haus sah schick aus“, sagt Andreas A. Franz. „Das war auch ein Grund, sich für das Objekt zu entscheiden.“ Im Jahr 2018 erteilte die Eigentümerversammlung einen Auftrag zum Renovierungsanstrich der Fassade. Die ursprünglichen Farben kamen aber nicht wieder an die Wand.

Eigentümerversammlung segnete Farben ab

Als das Ehepaar Franz das bemerkte, rief es in der Hausverwaltung an. „Sie hatte eine Sonder-Eigentümerversammlung einberufen, um sich das absegnen zu lassen“, sagt Andreas Franz. Dabei hätten die Eigentümer der anderen Wohnungen den neuen Farben im September 2019 nachträglich ihr Einverständnis erteilt. Allerdings sei der Eindruck vermittelt worden, sagt Andreas A. Franz, die anderen Eigentümer müssten dafür erneut über 37 000 Euro zahlen, die der neue Anstrich angeblich gekostet hätte. „Ich kann verstehen, dass das keiner wollte.“ Leider waren Andreas Franz und seine Frau im Urlaub im Ausland, als die Eigentümerversammlung stattfand. „Sonst hätten wir einiges aufklären können“, sagt er, „und vielleicht den einen oder anderen überzeugen können.“

Gericht kann optische Störung nicht nachvollziehen

So aber bleibt ihnen nur der Weg vor Gericht. Das stört den Hausfrieden. „Weil die Hausverwaltung sich die Farben nachträglich genehmigen lassen wollte, um sich und das Planungsbüro aus der Schusslinie zu nehmen, blieb leider kein anderer Weg, als den Beschluss der Miteigentümer anzufechten. Das ist natürlich nicht schön“, sagt Andreas A. Franz. Das Amtsgericht Rostock weist seine Klage ab. Das Ehepaar Franz habe keinen Anspruch darauf, dass die Farbgestaltung von 2005 wieder hergestellt wurde, zumal dies nicht ausdrücklich beim Maler in Auftrag gegeben wurde. Darauf will es Andreas Franz nicht beruhen lassen, er geht in die nächste Instanz. Doch auch das Landgericht weist die Klage ab. „Die Störung des Gesamterscheinungsbildes kann die Kammer nicht nachvollziehen“, heißt es im Urteil. Eine weitere Berufung wird nicht zugelassen. Andreas A. Franz sieht das völlig anders: „Für mich ist es ästhetisch entstellt, es tut in den Augen weh.“ Er überlegt sogar, vor den Bundesgerichtshof zu gehen oder eine Verfassungsklage einzureichen – entscheidet sich dann aber dagegen – wegen mangelnder Aussicht auf Erfolg.

Wohnungseigentumsgesetz 2020 geändert

Margret und Andreas A. Franz beklagen, dass der Richter am Landgericht den Sachverhalt nach dem geänderten Wohnungseigentumsgesetz (WEG) bewertet habe. Darin wurden die Hürden zur Beschlussfassung merklich abgesenkt. Künftig reicht die einfache Mehrheit aus, um eine Entscheidung auf der Eigentümerversammlung verbindlich zu treffen. Zuvor war die absolute Mehrheit nötig gewesen. Es hätten also alle Eigentümer für den Anstrich in einer anderen Farbe stimmen müssen. Was Andreas A. Franz wundert: Das neue WEG trat am 1. Dezember 2020 in Kraft, das Haus wurde aber bereits 2019 gestrichen. „Die Urteile sind bis heute nicht nachvollziehbar. Für uns ist das jetzt die Villa Kunterbunt“, sagt er.

Die zuständige Hausverwaltung Comfort äußert sich nicht zu Details des Sachverhalts. Geschäftsführerin Cathrin Jänsch teilt auf Anfrage lediglich mit, „dass ein gerichtliches Verfahren rechtskräftig abgeschlossen ist und die betreffenden Eigentümer mit ihrer Ansicht nicht durchdringen konnten.“

Von Cora Meyer