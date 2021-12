Kühlungsborn

Obwohl er so klein ist, fällt er doch jedem ins Auge: der Pavillon an der Ecke Hermannstraße/Schulzentrift in Kühlungsborn West. Denn das Häuschen behindert die Sicht für Autofahrer auf den Verkehr, der aus der Schulzentrift herauskommt beziehungsweise der auf der Hermannstraße Richtung Konzertgarten unterwegs ist. Doch der Pavillon hat gewissermaßen die älteren Rechte. Er war vor der Schulzentrift da. Schon seit fast 120 Jahren steht das Gebäude dort – und ist bis heute in seiner ursprünglichen Form erhalten. Ursprünglich holten sich die Kühlungsborner dort ihr Brot. Zu den Spezialitäten zählte Arendseer Feinkost Pumpernickel und Grahambrot, ein Weizenschrotbrot, heißt es in der Broschüre „Ortsteil Kühlungsborn West – Architektur und Geschichte im ehemaligen Arendsee.“

Bäckermeister Norden nutzte den Pavillon für den Verkauf. Als um 1905 die Villa Norden errichtet worden war, hatte er an der Rückseite seine Dampfbäckerei anbauen lassen. Nach Kriegsende wurde die Bäckerei vom Konsum bewirtschaftet. Bis zur Wende gab es in dem Pavillon Brot zu kaufen. Anschließend diente er als Kiosk. Auch ein Asia-Imbiss war dort untergebracht. Das kleine Häuschen steht inzwischen seit längerem leer. Es gehört der Stadt und steht unter Denkmalschutz. Was daraus werden soll, ist nach Angaben von Peggy Westphal, Leiterin des Bauamtes, derzeit noch unklar.

Von Cora Meyer