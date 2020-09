Kühlungsborn

Feuchte Erde ist teuer. Wegen des höheren Gewichts gegenüber trockener Erde fallen beim Transport für den Zweckverband Kühlung ( ZVK) mehr Kosten an. Den will sich der ZVK in Kühlungsborn künftig zumindest teilweise sparen und den Schlamm aus Regenrückhaltebecken am Ortsrand zwischenlagern.

„Wir haben mehrere Regenrückhaltebecken im Stadtgebiet, die wir regelmäßig beräumen wollen und müssen“, sagt Kornelia Danneberg, Betriebsleiterin beim Zweckverband Kühlung. Dabei würden im wesentlichen biologische Mittel ausgehoben. Die werden dann von einer Spezialfirma entsorgt. Wegen der höheren Tonnage sei das deutlich teurer, als wenn der Schlamm getrocknet sei.

„Wir brauchen die Lagerfläche“

„Er wird teilweise vor Ort gelagert und entwässert“, sagt Kornelia Danneberg. Das sei, beispielsweise im Bereich der Tannenstraße allerdings nur kurz möglich, weil mit der Zeit auch ein gewisser Geruch entsteht. „Das geht ein, zwei Tage oder eine Woche.“ An anderen Stellen sei von vorneherein nicht genug Platz, um überhaupt etwas lagern zu können. Hinzu kommt, dass der Zweckverband künftig die Beräumung der Becken intensivieren will. „Deshalb brauchen wir die Lagerfläche“, sagt die Betriebsleiterin.

Neues Drainagesystem

Der Zweckverband will diese auf einer Fläche am östlichen Ortseingang in der Nähe des Aldi-Marktes schaffen. „Da ist eine alte wasserwirtschaftliche Anlage“, sagt die Betriebsleiterin, „das waren schon damals Flächen des Zweckverbandes.“ In der Vergangenheit sei entschieden worden, dass in Bädern keine Kläranlagen errichtet werden. Deshalb war am Ortsausgang das Hauptpumpwerk, von dem aus das Kühlungsborner Schmutzwasser in die Anlage nach Bad Doberan geleitet wird.

Auf diesem Areal will der ZVK nach Angaben von Kornelia Danneberg ein Drainagesystem bauen. Der Schlamm aus den Regenrückhaltebecken kann dort trocknen und wird in die Anlage in Bad Doberan entwässert.

