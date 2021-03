Kühlungsborn

In der Hermannstraße werden neue Kunstobjekte aufgestellt. Vermutlich ab dem kommenden Jahr soll das Kunstwerk „Sonnenbadende“ an der Ecke zur Poststraße zu sehen sein. Gestaltet hat es die Rostocker Künstlerin Julia Kausch. Sie ging als Siegerin aus einem Wettbewerb hervor, den die Stadt im November ausgelobt hatte. Neben Julia Kausch hatten sich auch Stine Albrecht aus Poseritz und Bernd Engler aus Ückeritz daran beteiligt. Sie waren durch den Künstlerbund Mecklenburg-Vorpommern vorgeschlagen worden. Ein Thema war nicht vorgegeben.

Die Werke sollten jedoch eine Einheit von Straßenraum und Kunst bilden und einen regionalen Bezug aufweisen. Das Kunstwerk „Sonnenbadende“ besteht aus zwei Stelen, die jeweils 3,50 Meter hoch sind. Auf einem Stahlbeton- und einem darauf aufgesetzten Bronzesockel sitzt jeweils eine etwa 60 Zentimeter hohe Bronzefigur. Dargestellt sind zwei Geschwister. Sie sitzen einander auf beiden Seiten der Straße gegenüber und jedes ist mit einem Badetuch bekleidet. In ihnen „vereinigt sich also die Darstellung der Kurgäste, die maßgeblich die Entwicklung hin zum heutigen Ostseebad Kühlungsborn beeinflusst haben, mit der Idee der symbolischen Verbindung der Ortsteile Kühlungsborns“, schreibt die Künstlerin in ihrer Bewerbung. Die straßenbegleitende Kunst soll den Auftakt der nördlichen Hermannstraße an der Poststraße zur Ostseeallee markieren.

Die Stadtvertreter durften die drei Wettbewerbsbeiträge vorher in Augenschein nehmen und Stellungnahmen dazu abgeben. Anschließend kürte eine Jury die Siegerin. Das Gremium bestand aus Stadtvertretervorsteher Uwe Ziesig, Bürgermeister Rüdiger Kozian, den Künstlerinnen Anka Kröhnke und Jeannine Rafoth sowie dem Chef der Kunsthalle, Franz Norbert Kröger.

Die Stadtvertreter bestätigten in ihrer jüngsten Sitzung die Jury-Entscheidung. Ursprünglich war vorgesehen, die Wettbewerbsbeiträge Anfang März öffentlich auszustellen. Das ist derzeit wegen des Corona-Virus aber nicht möglich und soll vermutlich auch nicht nachgeholt werden, hieß es aus dem zuständigen Bauamt.

Für die Installation des Kunstobjekts sind 50 000 Euro im Haushalt eingeplant.

Von Cora Meyer