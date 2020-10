Bad Doberan

Der „Kiek In Küstenmarkt“ gastiert von Freitag bis Sonntag auf dem Haffplatz in Rerik. Besucher finden hier bei freiem Eintritt Holzartikel, Gartendekoration, Holzspielzeug, Bernstein-, Silber- oder Glasschmuck, Steine und Mineralien, Liköre aus eigener Manufaktur, Bekleidung und Keramik.

Zum längeren Verweilen laden kreative Mitmachaktionen und vorführendes Handwerk ein. Ein Highlight sind die Schauvorführungen von Tjard Kusche - auch als „Fossilienjäger“ aus dem Fernsehen bekannt. Der Markt ist Freitag und Sonnabend von 10 bis 21 und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Alte Reifen ausgraben

Wer sich für den Meeresschutz einsetzen möchte, kann am Sonnabend am Salzhaff alte Reifen ausgraben. Stürme des vergangenen Winters haben diese erneut sichtbar gemacht. Treffpunkt ist um 9 Uhr das Ufer des Salzhaffs am Ende der Teßmannsdorfer Tannen, Richtung Hellbach-Mündung.

Initiatoren sind der Naturschutzbund Mittleres Mecklenburg und die Ortsgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland. 2019 waren 90 alte Reifen geborgen worden.

Die Sängerin „Thabilé“ feiert am Sonnabend um 20 Uhr im Kornhaus Premiere. Quelle: Kornhaus Bad Doberan

Premiere im Kornhaus

Im Kornhaus Bad Doberan, Klosterhof, trommelt die Gruppe „Sambaltico“ unter Leitung von Philipp Härtwig um 19 Uhr. Um 20 Uhr feiert dann „Thabilé“ Premiere im Kornhaus, bei zumutbarem Wetter als Freiluftkonzert auf der Wiese. Thabilé singt überwiegend auf Englisch, streut aber auch afrikanische Textzeilen ein – auf Xhosa, Zulu und Lingála, Sprachen aus Südafrika und dem Kongo.

Je nach Thema und Stimmung der Lieder fließen verschiedenste Genres in ihre Musik ein, etwa Soul, Soukouss, Latin, Pop und Jazz. Der Eintritt ist frei. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung unter 038203 62280 gebeten.

Das Programm im Kornhaus ist Teil der Kulturnacht in Bad Doberan am Sonnabend, die zwar von der Stadt abgesagt wurde, doch einige Kulturschaffende und Einzelhändler haben eine Alternative auf die Beine gestellt. So werden die Geschäfte in der Innenstadt länger geöffnet haben, im Kunsthof gibt es eine Tombola und am Roten Pavillon spielt 16 Uhr Max Zeug. Abstände sind einzuhalten.

Konzerte im Festsaal

Das Grand Hotel Heiligendamm lädt am Sonntag zu zwei Konzerten in den Festsaal Bad Doberan, August-Bebel-Straße 3, ein. Zu Gast ist von 18 bis 19 Uhr das „Kuss Quartett“, das den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven feiert. Zu hören sein werden Streichquartette von Beethoven. Von 20 bis 21 Uhr kommt dann Poetry-Star Bas Boettcher hinzu. Gemeinsam gestalten Sie ein einzigartiges Programm, in dem Musik (von Klassik bis Moderne) und Texte teils fließend ineinander übergehen. Karten für 30 Euro pro Person gibt es online unter www.grandhotel-heiligendamm.de und bei MV-Ticket.

Der Konzertgarten West in Kühlungsborn ist derzeit zum Biergarten umfunktioniert. Grund dafür ist der Kühlungsborner Herbst, der nordische Lebensfreunde mit bayrischem Charme verbinden soll. Täglich gibt es hier Musik und zünftiges Essen. Am Sonnabend spielt beispielsweise um 17 Uhr die Huckstorfbande und am Sonntag singt um 11 Uhr der Shantychor Reriker Heulbojen. Eine Kochshow mit Heinz Galling steht am Sonntag 12 Uhr auf dem Programm. Der Eintritt ist kostenfrei, am Eingang werden die Daten erfasst.

Von Anja Levien