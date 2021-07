Der Bedarf an Corona-Schnelltests sinkt. Das Deutsche Rote Kreuz ändert daher die Öffnungszeiten in den fünf Testzentren im Landkreis Rostock ab Montag, 5. Juli. Ein Überblick, wann in Kühlungsborn, Rerik, Neubukow, Bad Doberan und Satow getestet wird.