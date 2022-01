Bad Doberan

Klarer Ausreißer bei den Suchanfragen im vergangenen Jahr nach Kühlungsborn, Bad Doberan, Rerik, Neubukow und Kröpelin ist das Ostseebad Kühlungsborn. Der Ort ist in den Google-Suchanfragen im vergangenen Jahr fast so beliebt gewesen wie Warnemünde. Im Zusammenhang mit Kühlungsborn wurde überregional vor allem nach Urlaubsmöglichkeiten gesucht, also nach Hotel, Camping und Ferienwohnungen.

Innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns wurde im Zusammenhang mit Kühlungsborn vor allem nach einem Testzentrum gesucht. Aber auch die Schifffahrt und das Schulzentrum waren von Interesse. Und wie bei fast allen Orten wurde besonders nach dem Wetter oder einem Restaurant in dem Ort gegoogelt. Dabei kamen die meisten Anfragen aus Kühlungsborn selbst, gefolgt von Bastorf und Bad Doberan.

Wie funktioniert Google Trends? Google Trends gibt keine Auskunft über die tatsächlichen Zahlen der Suchanfragen, sondern zeigt nur, wie der Name es sagt, Trends, also keine Fakten. In der Zeitkurve wird das Verhältnis zum Maximum angezeigt. Dass heißt, der Zeitraum mit den meisten Anfragen wird in der Zeitkurve auf 100 gesetzt, die anderen Werte davon abgeleitet. Ähnlich funktioniert es bei den verwandten Themen und den ähnlichen Suchanfragen. Dort können jeweils die Top-Werte angezeigt werden oder die zunehmenden Werte. Top zeigt die beliebtesten Themen, die wieder auf einer relativen Skala von 100 bewertet werden. Zunehmend zeigt Themen mit der höchsten Zunahme der Suchhäufigkeit innerhalb des gewählten Zeitraumes. Das liegt oft daran, dass das Thema neu ist oder eine neue Relevanz bekommen hat. Es können bis zu fünf Suchbegriffe miteinander verglichen werden. Zudem zeigt Google Trends, woher die Suchanfragen stammen. Das lässt sich von weltweit bis auf einzelne Städte herunterbrechen, sofern Daten vorliegen.

Suche nach Molli und Sommelrodelbahn

Bad Doberan ist laut den Google-Trends nicht nur ein Thema in Deutschland. Es kamen ebenso Suchanfragen aus der Schweiz und Schweden sowie aus den USA und Polen, wenn auch nur gering. Wenig überraschend ist die Suche nach einem Testzentrum und der Stadt Bad Doberan selbst sowie nach der aktuellen Inzidenz. Aber auch der Molli und die Sommerrodelbahn wurden weltweit gesucht. In Mecklenburg-Vorpommern kamen die meisten Suchanfragen aus der Stadt selbst, gefolgt von Kröpelin, Satow und Kühlungsborn.

Dort waren neben der Ostsee-Zeitung, dem Molli und der Sommerrodelbahn, auch die Zulassungsbehörde ein Thema. Besonders von Interesse war bei Suchanfragen der Kaufmannsladen in der Münsterstadt, der vor gut einem Jahr öffnete. Aber auch Ebay-Kleinanzeigen aus der Münsterstadt interessierten die Menschen, ebenso wie die Wohnungsbau und Investitionsgesellschaft.

Urlaub in der Region gefragt

Innerhalb von Mecklenburg-Vorpommern hat Rerik vermeintlich niemanden so recht interessiert. Denn Google-Trends hat nicht genügend Daten sammeln können, um die Orte, in denen nach Rerik gesucht wurde, aufzulisten. Doch die Themen drehten sich dennoch im weitesten Sinne um Urlaub. Viele Menschen haben zudem nach Veranstaltungen in dem Ostseebad gesucht. Die Halbinsel Wustrow spielte kaum eine Rolle in den Suchanfragen. Deutschlandweit wurde ebenfalls nach Hotels und Restaurants gesucht. Aber auch ein Leuchtturm und die Reha-Klinik waren von Interesse.

Das interessanteste Thema innerhalb Mecklenburgs-Vorpommerns war in Neubukow der Rewe. Deutschlandweit fällt dann noch die Suche nach einem Baumarkt auf. Aber auch Benzin und die Gemeinschaftspraxis von Manja Dannenberg und Stefan Zutz sind in den Suchanfragen aufgelistet. Weltweit wurde vor allem nach der Stadt selbst geforscht und nach dem Bundesland in dem sie liegt. Obwohl der 200. Geburtstag des berühmtesten Sohnes der Stadt, Heinrich-Schliemann, näher rückt, spielte dieser auch keine besondere Rolle bei den Suchanfragen.

Ähnlich sieht es weltweit bei den Suchanfragen zu Kröpelin aus. Deutschlandweit waren dann noch der Landhandel und die Baumschule gefragte Begriffe. In Mecklenburg-Vorpommern wurde ebenfalls nach der Stadt selbst gesucht, aber auch nach den Tankstellen.

Im Vergleich der fünf Orte sticht Kühlungsborn zwar insgesamt raus, aber dafür hat Bad Doberan kontinuierlichere Anfragen. Rerik, Kröpelin und Neubukow werden ebenfalls weniger in die Suchmaschine eingegeben, aber das relativ konstant über das Jahr. Nur bei Rerik stiegen die Suchanfragen im Sommer etwas an. Das gilt regional wie überregional.

