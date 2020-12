Als Modellregion wollen Kühlungsborn, Bastorf, Rerik, Steffenshagen, Wittenbeck, Börgerende-Rethwisch, Nienhagen, Bad Doberan und Kröpelin den Tourismus gemeinsam entwickeln und die Region vermarkten. Doch wie sollte man die Region in einem Namen bezeichnen?

Blick im Sommer vom Riesenrad in Kühlungsborn, das auf dem Baltic Platz aufgebaut war, in Richtung Kühlung. Die Kühlung kommt in einem Namensvorschlag für die Modellregion vor. Quelle: Anja Levien