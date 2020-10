Bad Doberan/ Satow

Schlüsselübergabe vorm Rathaus mit tanzender Funkengarde und Konfetti: Der Karnevalsauftakt am 11. November fällt in diesem Jahr in Bad Doberan, Kühlungsborn und Satow aus. Auch die Februarveranstaltungen sind mancherorts bereits abgesagt. Doch das Vereinsleben steht nicht still. Geprobt wird weiterhin, denn die Vereine arbeiten an Alternativen.

Der Doberaner Karnevalklub (DKK) hat alle Veranstaltungen für die kommende Session in Bad Doberan abgesagt. „Vielfältige Gründe waren bei dieser schweren Entscheidung zu beachten. An erster Stelle standen natürlich die Gesundheit unserer Gäste und Mitglieder. Abstandsregelungen, Hygienemasken, Begrenzung der Personenzahl und Sperrstunde sind mit dem Karneval schwer zu vereinbaren“, teilt DKK-Präsident Volker Pietz mit.

Veranstaltungen dieser Größenordnung seien nicht kurzfristig auf die Beine zu stellen. Verträge müssten rechtzeitig abgeschlossen werden, Bühnenbau, Beschallung und Wachdienst organisiert werden.

Verein würde hohes finanzielles Risiko eingehen

„Einher mit diesen Aufgaben müssen wir auch in finanzielle Vorleistungen gehen. Da wir aber hauptsächlich die Einnahmen aus den Veranstaltungen nutzen, hätte das ein hohes finanzielles Risiko zur Folge“, erläutert Pietz.

Seit dem Bestehen 1988 sei es dem Verein immer gelungen, finanziell auf festem Boden zu stehen. „Seit nunmehr 32 Jahren kamen wir ohne Förderanträge aus und konnten den Bad Doberaner Bürgern und deren Umfeld, kulturelle Höhepunkte im November und Februar bieten. Das wollen wir auch weiterhin. Nur nicht eben 2021.“

Das Coronavirus bereite dem Verein Existenzsorgen. Erstmals liege ein Formular zur Vereinsförderung auf dem Tisch, denn laufende Rechnungen wie Versicherung, Vereinsräume und Mitgliedschaft in Dachverbänden müssten beglichen werden, so der Präsident, der sich daher über jede Spende freue.

Die Narren des DKK zogen am 11.11.2019 durch Bad Doberan. Um 11.11 Uhr übernahmen sie den Schlüssel zum Rathaus von Bürgermeister Jochen Arenz. Quelle: Cora Meyer

Die größte Herausforderung bestehe in der Aufrechterhaltung des Vereinslebens. „Triebkraft für das Training aller 15 Arbeitsgruppen waren natürlich die Veranstaltungen, die nun wegfallen. Bei den Erwachsenen sind dafür sicher das Verständnis und die Einsicht vorhanden, aber für die kleinen Karnevalisten ist es schwer zu verstehen.“ Alle Gruppen würden sich weiterhin unter Einhaltung der Hygieneregeln treffen, es werde geübt und geprobt.

Suche nach kleinen alternativen Formaten

Der Elferrat des Vereins Satowia (SKV) hat am Dienstagabend beschlossen, den Karnevalsauftakt in Satow sowie die Veranstaltungen im Februar nicht durchzuführen. Das Vereinsleben gehe aber weiter, die Tanzgruppen proben, solange es die Corona-Vorschriften zulassen, so Präsident Erhardt Liehr.

Tradition: Satows Bürgermeister Matthias Drese (l.) übergibt den Rathausschlüssel an SKV-Präsident Erhardt Liehr im November 2019. Quelle: Lennart Plottke

„Die Gesundheit der Mitglieder des SKV, aber auch die möglicher Gäste ist wichtiger als der Erhalt der karnevalistischen Tradition“, sagt Liehr. „Wir müssen der aktuellen Situation Rechnung tragen.“ Dennoch werde sich der Verein auf Anregung des Landeskarnevalverbandes „Farbtupfer“ überlegen, also kleine alternative Formate, die sich umsetzen lassen.

In finanzieller Not sei der Verein nicht, so der Präsident. „Wir haben noch keine Verträge abgeschlossen, weil wir nicht wussten, was wird.“ Die Stimmung im Elferrat sei optimistisch. „Wir gucken nach vorne. Wir werden auf jeden Fall jede Möglichkeit nutzen, in Abhängigkeit von der Pandemie, einen Farbtupfer zu setzen.“

Jecken auf dem Weihnachtsmarkt

Der Faschingsklub Kühlungsborn ( FKK) hat den 11.11. ebenfalls abgesagt, informiert Präsidentin Iris Eichler. „Wir konnten uns noch nicht dazu durchringen, die Februarveranstaltung abzusagen, aber ich kann mir vorstellen, dass es darauf hinausläuft.“ Bei den steigenden Zahlen werde es eine generelle Entscheidung geben müssen.

Alternative Formate, wie sie der Landesverband vorschlage, seien auch für Kühlungsborn eine Möglichkeit. Bisher geplant: „Wir werden auf dem kleinen Weihnachtsmarkt in Kühlungsborn dabei sein.“

Schlüsselübergabe in kleiner Runde

In Kröpelin wird eine kleine Abordnung am 11.11. zum Bürgermeister gehen und sich den Rathausschlüssel holen, sagt Anja Wendt, Präsidentin des Kröpeliner Karnevalvereins ( KKV). Doch eine Veranstaltung auf dem Marktplatz wie sonst wird es ebenso wenig geben wie Karneval im Februar. „Wir werden das nicht in Angriff nehmen, weil die Auflagen zu hoch sind“, sagt Anja Wendt.

Für die Kröpeliner ist es eine ganz besondere Session. Der Verein feiert 40 Jahre. „Wir haben uns vorgenommen, was zu machen.“ So sei im Frühjahr eine Außenveranstaltung angedacht. „Wir müssen abwarten, wie die Auflagen bis dahin sind.“ Die Gruppen probten weiterhin.

Kröpelins Bürgermeister Thomas Gutteck musste im November 2019 den Rathausschlüssel abgeben. „Jetzt haben wir die Macht“, sagte die KKV-Präsidentin Anja Wendt. Quelle: Sabine Hügelland

Finanzielle Nöte habe der Verein nicht. „Wir haben über die Aktion von Ostseewelle „Scheine für Vereine“ gewonnen und auch von der Ospa Unterstützung bekommen. Die Sponsoren sind nach wie vor bei uns, da sind wir sehr dankbar.“ Miete müsse der Verein nicht zahlen, auch sei er nicht Mitglied im Landesverband. „Dadurch sind wir nicht so eingeschränkt.“

In Neubukow hat der Neubukower Carnevalsclub ( NCC) den Umzug im November sowie die Veranstaltungen im Februar abgesagt.

