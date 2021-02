Kühlungsborn

15 Grad Celsius, blauer Himmel: ob mit Motorrad, Cabrio, Fahrrad oder zu Fuß – das Frühlingswetter lockte am Sonntagnachmittag Tausende Menschen nach Kühlungsborn. Nahezu jede Sitzbank ist belegt, die Gesichter der Menschen sind zur Sonne gerichtet. Voll ist es auf den Spielplätzen des Ostseebades und vor den Eisdielen und Imbissen bilden sich Warteschlangen. Auf der Promenade und am Strand sind die Einheimischen und Gäste unterwegs.

Eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen die wenigsten. Eine Maskenpflicht für bestimmte Orte, so wie in Rostock, ist in Kühlungsborn nicht festgelegt. In der Allgemeinverfügung des Landkreises Rostock heißt es dazu: „An Orten im öffentlichen Raum, an denen Menschen dichter oder länger zusammenkommen, besteht auch unter freiem Himmel die Pflicht, Mund und Nase mit einer Alltagsmaske, einem Schal, einem Tuch oder Ähnlichem zu bedecken.“

Kaffee und Kuchen haben sich Dieter und Hanni Helm und Tochter Susanne Michalski selbst mitgebracht. Auf der Bank an der Bushaltestelle der Bäderbahn in Kühlungsborn Ost lassen sie es sich schmecken. Die Familie kommt aus Schwerin. „Wir wollten mal was anderes sehen als Boltenhagen“, erzählt Susanne Michalski. Sie sei froh, dass sie nach Kühlungsborn kommen konnten, sagt sie in Bezug auf die Kontrollen vor der Insel Usedom. Es sei viel los im Ostseebad, aber über Strand und Promenade verteilten sich die Leute gut.

Andrang herrscht vorm Restaurant „Edel & Scharf“ im Bootshafen. Die Mülleimer rund um die Gastronomie sind überfüllt. Currywurst und Pommes sind an diesem Sonntag sehr beliebt.

An die Ostsee und ein Eis essen wollten Kati und Falk Pieritz mit Tochter Merle aus Retschow. Fürs Eis haben sie eine dreiviertel Stunde angestanden, erzählt Kati Pieritz. Zuvor waren sie in Rerik. Da sei auch viel los gewesen.

