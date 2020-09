Kühlungsborn erlebte 38. Ostseeküstenlauf

Insgesamt 265 sportbegeisterte Zeitgenossen beteiligten sich am diesjährigen Ostseeküstenlauf, der wegen Corona vom Mai wieder in den September verlegt worden war. Beim 1,2 Kilometer langen Schnupperlauf belegten Emma Scholz, Marielle Zoey Norden und Merle Westphal bzw. Erik Ostertag, Emilian Krach und Jakob Starke die ersten drei Plätze. Beim Walking über 10 Kilometer führten Sibylle Friedrich und Hartmut Wolff das Teilnehmerfeld an. Im Küstenlauf über 5 Kilometer siegten Ariane Stapusch (19:49) und Tom Landmann (17:10), über 10 Kilometer standen Lilian Wilpert (39 Minuten) und Patrick Paul (32:25) an der Spitze, bei 15 Kilometern Katrin Bemowski (53:57) und Stefan Landgraf (52:31).