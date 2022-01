Kühlungsborn

Strandlage, Spielplätze, Animation und sanierte Sanitärhäuser: Der Campingpark Kühlungsborn ist bei den Campern in Europa die Nummer 1. Der Campingplatz setzte sich beim Publikumsranking vom Online-Campingführer camping.info bei mehr als 23 000 Campingplätzen in 44 europäischen Ländern durch. Damit das so bleibt, investieren Inhaber Manfred Sürken und Geschäftsführer Gunnar Lange auch in diesem Jahr in die Infrastruktur.

Die Freude über die Auszeichnung das zweite Jahr in Folge ist groß. „Das sind Tausende Bewertungen, die die Gäste gemacht haben. Das macht einen stolz“, sagt Gunnar Lange. Die erneute Auszeichnung sei ein motivierendes Signal, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Insgesamt haben über 150 000 Campinggäste an die 228 000 Bewertungen für den Award abgegeben. „Der Camping.info-Award ist ein Publikumspreis. Es zählt ausschließlich die Kundenzufriedenheit“, erklärt Maximilian Möhrle, Geschäftsführer von camping.info.

Ohne gute Teamarbeit keine Auszeichnung

Und die ist den Betreibern in Kühlungsborn sehr wichtig. Ganz oben auf der Liste der Camper stehe die Sauberkeit in den Sanitärgebäuden. Wichtig sei ihnen auch Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, gibt Gunnar Lange das Feedback wieder, was er von den Gästen erhalte. „Dafür braucht man ein gutes Team“, sagt der 50-Jährige. Mit den rund 50 Mitarbeitern im Campingpark plus sechs Animateuren sei dieses vorhanden. Ohne die Mitarbeiter wäre so eine Auszeichnung nicht möglich.

„Gäste genießen hier nicht nur die einmalige Lage und das Flair des direkt angrenzenden Ostseebades Kühlungsborn, sondern auch das positiv wirkende Ostseeklima mit seinem kilometerlangen weißen Sandstrand. Auf dem großen Naturgrundstück finden Campingfreunde sowohl sonnige als auch bewaldete Stellplätze. Für höchste Qualität sprechen die modernen sanitären Anlagen auf dem Platz. Ein eindrucksvoller Kinderspielplatz und ein großes Animationsprogramm machen den Familienurlaub in Kühlungsborn perfekt. Wellnessliebhaber können bei einem Saunagang oder einer Massage entspannen“, begründet das Onlineportal die gute Bewertung.

Campingpark Kühlungsborn in Zahlen 1 Million Kilowattstunde Strom verbraucht der Campingpark Kühlungsborn im Schnitt im Jahr, wenn er voll ausgelastet ist und öffnen kann. Der Stromverbrauch ist in den vergangenen Jahren gestiegen, unter anderem durch E-Bikes und die Elektronik im Fahrzeug. 11 Waschmaschinen und 11 Trockner gibt es auf dem Gelände des Campingparks. Hier kann alles bargeldlos gezahlt werden – sogar mit der Smart-Uhr. 2 Restaurants befinden sich auf dem Campingpark. Sie sind verpachtet. In der Hauptsaison gibt es täglich frischen Fisch vom Fischwagen. 6 Animateure sind in der Hauptsaison angestellt und bieten beispielsweise Sandburgenwettbewerbe, Yoga oder Volleyball an. 1991 wurde der Campingpark gegründet. Inhaber ist Manfred Sürken.

Für das Animationsprogramm sei es immer schwieriger, Personal zu finden, sagt Gunnar Lange. Doch auch dieses Jahr soll es wieder Sandburgenwettbewerbe, Frühsport, Fußballturniere, Fackelwanderungen und Bingo geben. Letzteres sei wieder richtig beliebt bei den Gästen.

In einen neuen Spielplatz für Kleinkinder wird dieses Jahr investiert. „Wir bauen die Molli nach“, sagt Gunnar Lange. Das sei auch für den Wiedererkennungswert wichtig. Im Jahr 2021 wurden 100 Komfort-Stellplätze neu befestigt, weitere 50 sollen dieses Jahr folgen. Das sei vor allem für die Wintermonate wichtig, damit die Camper trockenen Fußes in ihr Wohnmobil kommen.

Der Camping-Park Kühlungsborn wurde erneut zum besten Campingplatz Europas gewählt. Quelle: www.camping.info

Ebenso wird die befahrbare Entsorgungsstation modernisiert und ein CamperClean-Automat angeschafft. In letzteren können die Toiletten geruchsneutral und automatisch gereinigt werden. „Die Gäste haben bei der Bewertung angegeben, dass so ein Automat fehlt“, sagt Mandy Lange, Prokuristin im Campingpark.

Stellplätze auf Campingplatz für 2022 schon sehr gefragt

Wer für dieses Jahr noch einen Campingplatz in Kühlungsborn haben möchte, muss flexibel sein und Geduld haben. Mittlerweile sei schon von Mai bis Ende Oktober Hauptsaison, sagt Mandy Lange. „Wir haben bei den Übernachtungen zugelegt. Über Weihnachten und Neujahr waren wir jetzt ausgebucht.“ Es gebe bereits schon Buchung für 2026.

„In diesem Jahr wird es eng, da muss man am Ball bleiben“, sagt Mandy Lange. „Wir sind für Juni, Juli und August schon gut gebucht.“ Doch weil auch immer wieder storniert werde, könne sich jeder Interessent jederzeit melden.

450 Komfortstellplätze, also mit Abwasser-, Wasser,- Strom- und Fernsehanschluss gibt es im Campingpark Kühlungsborn. Hinzukommen 150 Standard-Stellplätze mit Stromanschluss. Im vergangenen Jahr wurde zudem die Zeltwiese umgebaut. Hier sind laut Gunnar Lange noch mal 25 Standard-Stellplätze entstanden. Grund: Die Nachfrage nach Zeltplätzen sei rückläufig.

Ausgezeichnete Campingplätze in MV 8 Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern haben es unter die Top 100 der beliebtesten Campingplätze in Euro geschafft, wenn es nach dem Berliner Reise- und Buchungsportal camping.info geht, welches diese mit dem Publikumspreis ausgezeichnet hat. Auf Platz 1 in Europa steht der Campingpark Kühlungsborn. Auf Platz 6 der Campingplatz Ecktannen, Heilbad Waren (Müritz), Platz 39 belegt der Ostseecamping Ferienpark Zierow bei Wismar, auf Platz 44 steht das Ostseecamp Seeblick in Rerik-Meschendorf, auf Platz 54 Camping am Bauernhof, Feldberger Seenlandschaft, Platz 64 Ferienpark Seehof bei Schwerin, Platz 74 das Ferien-Camp Börgerende und auf Platz 87 der Campingplatz Regenbogen Prerow.

Bis zu 240 Anreisen gibt es an zu Hochzeiten am Tag. Damit diese reibungslos verlaufen und kein Rückstau im Ostseebad entsteht, laufen Mitarbeiter die wartenden Camper ab, checken die wichtigen Unterlagen und leiten sie auf ihren Stellplatz.

Ein Wunsch der Campingpark-Betreiber für dieses Jahr: „Dass der Baltic Park wiederbelebt wird, wie es 2021 war“, sagt Gunnar Lange und bezieht sich damit auf das Riesenrad und die gastronomischen und musikalischen Angebote rundherum. „Das kam bei den Campern mega gut an. Die Bilder wurden in die Welt geschickt.“ Das sei Werbung für den Ort gewesen. Denn so wie die Stadt Kühlungsborn von den Touristen auf dem Campingplatz profitiere, gewinne auch der Campingplatz vom Image Kühlungsborns.

Von Anja Levien