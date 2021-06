Kühlungsborn hat seit 25 Jahren ausgezeichnetes Wasser

Kühlungsborn

Seit einem Vierteljahrhundert trägt Kühlungsborn die Blaue Flagge: Die Auszeichnung für hervorragende Wasserqualität wurde dem Ostseebad in diesem Jahr zum 25. Mal in Folge verliehen.

Das Ostseebad Kühlungsborn mit dem Standort Mitte erhielt erstmals im Jahre 1997 die Auszeichnung der Blauen Flagge. Der Strand am Bootshafen bekam die erste Fahne im Jahr 2007 und weist in diesem Jahr damit 15 Jahre Blaue Flagge vor. Er ist einer von nur fünf ausgezeichneten Sportboothäfen in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zertifizierung muss jährlich erneuert werden und geht mit einem umfangreichen Kriterienkatalog einher. Die Orte müssen unter anderem ihre Besucher über Verhaltensregeln zum Umweltschutz informieren, Rettungsschwimmer bereithalten und den Abfall am Strand umweltgerecht entsorgen.

Auch andere Ostseebäder ausgezeichnet

Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH im Ort, ist stolz auf das Silberjubiläum in diesem Jahr. „Es ist wichtig für den Ort, dass wir uns regelmäßig dieser Qualitätszertifizierung unterziehen, schließlich möchten wir dem Gast und natürlich auch dem Einwohner mit der Strategie des nachhaltigen Tourismus langfristig schöne und sichere Strände bieten“.

Ausgezeichnet wurden unter anderem Heiligendamm, die Ostseebäder Nienhagen und Warnemünde sowie das Ostseeheilbad Graal-Müritz.

Die Blaue Flagge wird von der Foundation for Environmental Education (F.E.E) mit Sitz in Kopenhagen seit 1987 an zahlreiche internationale Standorte vergeben. In Deutschland zählen Sportboothäfen und Strände sowie Badestellen an den Binnenseen zu den ausgezeichneten Stätten. In anderen Ländern kommen noch Bootsbetreiber hinzu.

Von Cora Meyer