Schuldenfrei, aber nicht sorgenfrei

Kühlungsborn

Die wichtigste und zugleich positive Nachricht erfuhren die Kühlungsborner, die sich am Donnerstagabend zur öffentlichen Sitzung der Stadtvertreter eingefunden hatten, fast zum Schluss und eher nebenbei von Stadtkämmerer Dirk Lahser, als er sagte: „Die Pro-Kopf-Verschuldung der Bürger beträgt zum Jahresende 2019 null Euro!“

1,13 Millionen Euro an Altkrediten abgelöst

Als vorletzter Punkt stand der erste Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2019 auf der Tagesordnung. Solch ein Beschluss ist laut Kommunalverfassung immer dann notwendig, wenn die Ausgaben einer Kommune erheblich von der ursprünglichen Planung abweichen. Häufig verbunden mit diesem Vorgehen in Gemeinden ist die Aufnahme neuer Kredite oder der Zugriff auf Rücklagen, um kurzfristig notwendig gewordene Investitionen tätigen zu können.

In Kühlungsborn jedoch war der Grund für den Nachtrag genau entgegengesetzt. Das Ostseebad hat im laufenden Haushaltsjahr zwar mehr Geld als geplant ausgegeben, aber nur um Altschulden gänzlich abzulösen. „Insgesamt handelt es sich um einen Betrag von 1,13 Millionen Euro, den wir in diesem Jahr einsetzen, um gleich mehrere ältere Investitionskredite abschließend zu tilgen. Das ist besser, als das Geld zu horten und womöglich noch Negativzinsen zu zahlen“, erklärte Dirk Lahser. Die Verbindlichkeiten resultierten aus Investitionskrediten für die Sanierung des Schulzentrums, für die Seebrücke sowie für Straßenbau und Grunderwerb.

Dirk Lahser (43), Kämmerer Stadt Kühlungsborn Quelle: OZ-Archiv

Einige Vorhaben nicht umgesetzt

„Möglich wurde die vorfristige Ablösung, die wir vorfälligkeitsfrei, also ohne Zusatzgebühren, vornehmen konnten, durch Mehreinnahmen unter anderem bei der Gewerbesteuer“, hatte Dirk Lahser auch den Stadtvertretern erläutert. Denn schon im Planansatz rechnen die Kühlungsborner bei den Einnahmen stets etwas vorsichtiger. So wurden in den vergangenen Jahren erhebliche Mehreinnahmen erzielt. Lahser betonte in der Versammlung jedoch, dass auch einige geplante Investitionen nicht durchgeführt werden konnten und somit eingeplante Eigenmittel nicht ausgegeben wurden.

Dazu gehört u.a. das Jüngstensegelzentrum im Bootshafen, das nach Änderung der Gesetzeslage nicht wie geplant gebaut werden konnte. Gegenüber OZ ergänzte der Amtsleiter: „Es gibt aber auch Vorhaben, bei denen sich die Politik in unserer Stadt selbst noch recht schwer tut und es kaum vorwärts geht“. Als Beispiel nannte der Amtsleiter das Vorhaben, ein Bürgerhaus neu zu bauen. Daran mag dann wohl auch CDU-Stadtvertreter Lars Zacher gedacht haben, als er einerseits das Erreichen der „schwarzen Null“ lobte, aber andererseits meinte: „Wir müssen wieder mehr investieren. Momentan kriegen wir unser Geld nicht so recht auf die Straße“.

Und so wird die „schwarze Null“ voraussichtlich auch nur ein momentaner Zustand sein. Bei neuen Vorhaben könne es durchaus sein, dass das Ostseebad neue Kredite aufnimmt, erklärt Lahser. Zumal die zurzeit am Geldmarkt herrschenden niedrigen Zinsen zu solch einem Vorgehen locken. „Das geht allerdings auch nicht so ohne Weiteres. Der Gesetzgeber verpflichtet uns Kommunen, bevor wir Kredite aufnehmen, eigenes Geld anzufassen“, erläutert der Kämmerer. In welche Projekte die Stadt Kühlungsborn dann im neuen Jahr investieren will, wird sich schon am 9. Januar zeigen. Dann soll in einer Sondersitzung der Stadtvertreter die Haushaltssatzung für 2020 beraten und beschlossen werden.

Strandkonzept lässt auf sich warten

Inwieweit dann auch die Neugestaltung von Strandabschnitten in der Haushaltsplanung eine Rolle spielen wird, ist noch offen. Denn der Abschluss des Strandkonzeptes, an dem verschiedene Arbeitsgruppen und Ausschüsse der Stadtvertretung schon seit mehr als zwei Jahren arbeiten, lässt weiter auf sich warten. Christian Mothes von der Kühlungsborner Liste fragte Bürgermeister Rüdiger Kozian nach dessen Bericht an die Stadtvertretung, wann denn nun endlich die Konzeption beschlossen und umgesetzt werden solle.

Kozian erklärte zum aktuellen Stand, dass vor allem die Zukunft der Strandhütten durch die kritische Haltung der Landesumweltbehörde nach wie vor ungeklärt sei. „Momentan werden die Hütten an ihrem Standort in der Düne geduldet, aber auch nur, wenn dort nur Kurtaxe kassiert wird und Strandkörbe vermietet werden. Den Verkauf von Lebensmitteln gestattet das Land dort nicht“, erklärte Kozian und betonte abschließend: „Ich werde mich aber weiterhin für den dauerhaften Erhalt unserer Strandhütten an ihren jetzigen Standorten einsetzen –bis zur letzten Patrone und bis zum letzten Schuss Pulver.“

Von Rolf Barkhorn