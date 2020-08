Kühlungsborn

Die Stadt Kühlungsborn rüstet digital auf. Davon profitieren jetzt auch Schüler und Lehrer des Schulzentrums Kühlungsborn. „Die Stadt hat für alle Lehrkräfte Endgeräte angeschafft“, sagt Schulleiterin Ute Schmidt. Eines davon koste etwa 1000 Euro.

Insgesamt 55 Geräte hatte der IT-Administrator der Stadt Ende Juli überreicht. Außerdem will die Stadt für das Schulzentrum neue interaktive Tafeln anschaffen. „Elf haben wir schon bekommen“, sagt die Schulleiterin. Eine weitere Serie sei kürzlich vorgestellt worden.

Schüler bekommen Tablets

Nun sollen auch die Schüler mit Tablets ausgestattet werden, die bisher keinen eigenen Computer hatten. Das trifft auf 47 von insgesamt 699 zu. Das Geld dafür stammt aus einer Corona-Soforthilfe in Höhe von 60 000 Euro, die die Stadt Kühlungsborn vom Land erhält. Mit den Tablets erhalten die Jugendlichen auch Zubehör wie etwa eine Maus. Eine Schülerin verfüge nach Angaben von Ute Schmidt nicht über einen Internetanschluss. Aber auch den werde die Stadt einrichten.

Sie selbst und das gesamte Kollegium seien der Stadt Kühlungsborn als Schulträger aufrichtig dankbar, sagt Ute Schmidt. Die Neuanschaffungen seien „ganz wichtig.“ „Wir können nur digitalen Unterricht machen, wenn die Grundlagen dafür da sind.“ Es handle sich um hochmoderne Tablets. „Da ist alles drauf, was die Schüler und Lehrer brauchen“, sagt Ute Schmidt. So könnten mit speziellen Zugängen auch Inhalte von Verlagen auf die Computer geladen werden. „Das ist wirklich eine feine Sache“, sagt die Schulleiterin, „und keine Selbstverständlichkeit.“

Auch die Fritz-Reuter-Grundschule soll Tablets erhalten. Allerdings, so Bürgeramtsleiterin Stefanie Zielinski, in Klassensätzen, die die Schüler nicht mit nach Hause nehmen könnten. Ziel sei es eher, die Kinder an die Nutzung eines Computers heranzuführen.

Lernsystem des Landes noch nicht einsatzbereit

Das Lernmanagementsystem, das das Land Mecklenburg-Vorpommern den Schulen bereitstellt, kann in Kühlungsborn derzeit noch nicht genutzt werden. Lehrer sollen darüber Unterrichtsmaterial wie Texte, Videos und Sprachnachrichten bereitstellen, Schüler die Aufgaben von zu Hause aus digital abrufen, bearbeiten und einreichen können.

Der Unterricht am Schulzentrum in dem Ostseebad kann momentan nach Angaben von Ute Schmidt fast uneingeschränkt stattfinden. „Kein Schüler muss von zu Hause aus lernen. Und es gibt nur eine Kollegin, die nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden kann, weil sie zur Risikogruppe gehört.“ Ihre Stunden hätten andere Kollegen übernommen.

