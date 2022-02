Kühlungsborn/Rostock

Aufregung in Kühlungsborn: Lässt die Stadt regelmäßig Bilder aus der Luft anfertigen, um zu kontrollieren, ob sich an Bauvorschriften gehalten wird? Mehrere Bewohner Am Achterstieg haben nun zumindest aufgrund solcher Aufnahmen Post vom Bauamt bekommen – die Gestaltung ihrer Grundstücke sei nicht zulässig. Kritisiert werden unter anderem Kieselsteinbeete, aber auch die Überdachung von Terrassen.

Laut Bauamt werden die erstellten Luftbilder in zeitlichen Abständen von der Stadt in Auftrag gegeben. „Sie werden von einem Flugzeug heraus aufgenommen. Dazu bedienen wir uns entsprechender Firmen“, erklärt Leiterin Peggy Westphal. Die Flüge würden zumeist über dem gesamten Stadtgebiet durchgeführt. Die Anwohner fragen sich nun: Ist das rechtens?

Eine Anfrage beim Landesbeauftragten für Datenschutz ergibt: „Wenn Aufsichtsbehörden eine Kontrollaufgabe wahrnehmen müssen und wenn es eine Rechtsgrundlage gibt, ist es in bestimmten Fällen möglich“, teilt Sprecherin Antje Kaiser mit. Das müsse aber in Abwägung geschehen. In der Landesbauordnung ist geregelt, dass Bebauungspläne kontrolliert werden dürfen. „Welches Mittel gewählt wird, liegt im Ermessen der Gemeinde“, heißt es von ihr weiter.

So kontrollieren andere Städte Bauvorschriften

Doch lassen auch andere Städte oder Gemeinden Flugzeuge fliegen, um Bauvorschriften zu kontrollieren? Andreas Wellmann, Geschäftsführer des Städte- und Gemeindetags in MV, glaubt nicht, dass das gängige Praxis ist: „Aus meiner Erfahrung heraus ist es eher so, dass eine Überprüfung erst nach Drittanzeigen erfolgt – also wenn ein Nachbar sich beispielsweise beschwert“, sagt er.

So läuft es auch in Grevesmühlen. „Wir erwägen derartige Maßnahmen nicht“, teilt Stadtsprecherin Tina-Sophie Schulz auf Anfrage mit. Überprüfungen würden hier nur anlassbezogen erfolgen und das auch nur durch die Bauordnungsbehörde des Landeskreises oder in Abstimmung mit dieser. Das ist in Greifswald ähnlich: Auch hier würden laut Pressestelle keine Firmen mit der Erstellung von Luftbildern beauftragt. Kontrollen gebe es nur auf Anfrage oder aufgrund von Hinweisen.

Aus Wismar heißt es ebenfalls: „Der Gesetzgeber geht davon aus, dass die Vorschriften durch den Bürger eigenverantwortlich eingehalten werden und sieht keine Nachbegehungen oder Ähnliches von Bauvorhaben vor“, teilt die Pressestelle mit. In bestimmten Fällen würde die Einhaltung von Vorschriften aber dennoch geprüft und kontrolliert. Dazu zählen: Bauantragsverfahren, Begehungen durch Behörden oder Hinweise von Dritten. „Befliegungen oder Luftbildaufnahmen sind für diese Zwecke in Wismar aber nicht geplant.“

Luftbildaufnahmen für Kontrollen ungeeignet

Auch in Rostock führt die Bauaufsicht keine Kontrollen mit Luftbildaufnahmen durch. „Durch die Stadtgröße, die in Teilen enge Bebauung und die vielfältigen baulichen Aktivitäten sind diese aus Sicht des Bauamtes ungeeignet“, teilt Pressesprecherin Kerstin Kanaa mit. Das Bauamt absolviere aber Ortskontrollen und reagiere auch hier auf Anzeigen und Hinweise durch Dritte oder der anderen Fachämter. Grundsätzlich habe das Bauamt aber die Erfahrung gemacht, dass sich Eigentümer überwiegend an das jeweilige Baurecht halten.

Und wie ist es in Stralsund? Auch hier werden keine Grundstücke mit Hilfe von Luftbildern kontrolliert. „Solche Bilder werden in der Regel nur eingesetzt, um bei vorliegendem Verdacht auf Verstöße zeitliche Entwicklungen von Bauvorhaben nachvollziehen zu können“, heißt es aus der Pressestelle. Werden dabei Zufallsfunde entdeckt, würden diese allerdings geahndet werden.

Systematische Kontrollen von Bauvorschriften gebe es dabei generell nicht. Verstöße würden meist während allgemeiner Kontrollfahrten, meistens aber durch die Anzeige Dritter, festgestellt. „Die zielgerichteten Kontrollen erfolgen in Stralsund vor allem mit dem Ziel, die Sicherheit der Nutzer und der Öffentlichkeit zu gewährleisten. Hierzu ist eine Luftbildauswertung in der Regel nicht geeignet“, so Amtsleiter Dr. Frank-Bertolt Raith.

