Kühlungsborn

Die gute Nachricht zuerst: Die Bäume in Kühlungsborn haben den großen Sturm am Wochenende weitestgehend gut überstanden. „Im Stadtwald waren zwei Wege blockiert“, sagt Britta Körner aus dem Bauamt. Zudem seien am Sportplatz und am Campingplatz Bäume entwurzelt worden. Verletzt wurde aber niemand.

Britta Körner ist seit September zuständig für Bäume und Grünanlagen. Lange hatte die Stadt nach einer qualifizierten Kraft gesucht, die diese spezielle Stelle besetzen könnte. Vor ihrer Arbeit im Rathaus war Britta Körner selbstständig und beschäftigte sich mit der Erstellung von Baumkatastern. „Das war mit ein Grund, warum wir uns für sie entschieden haben“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. Denn auch die Stadt Kühlungsborn baut ein Baumkataster auf.

Mehr als 5000 Bäume erfasst und vermessen

„Wir haben über 5000 Bäume erfasst“, sagt Britta Körner. Kleine Restbestände fehlten noch und auch Neuanpflanzungen seien noch nicht erfasst. Der Stadtwald ist nicht Teil des Katasters. Entlang der Straßen und in den Parks aber wurde jeder Baum vermessen und untersucht. „Im Kataster ist vermerkt, wo er steht, wie hoch und dick er ist und in welchem Zustand“, sagt Britta Körner. Auch welche Pflege der Baum braucht oder ob er gefällt werden muss, wird vermerkt. Daraus ergibt sich dann auch, in welchen Abständen die Bäume kontrolliert werden müssen. Viele von ihnen bekommen eine kleine schwarze Nummer, wenn sie erfasst sind. Einige sind allerdings bereits ausschließlich digital erfasst.

Aber damit, die Bäume zu zählen, ist die Arbeit noch lange nicht erledigt. „Es gibt immer was zu tun“, sagt Britta Körner. „Wir haben aus den letzten Jahren etwas Pflegerückstand, den müssen wir aufarbeiten. Wir werden die Linden nach und nach auf Kopf setzen.“ Zudem müsse am Rande des Küstenwaldes Totholz entfernt werden. „Auch innen drin müssen wir gucken, was wir rausholen müssen.“ Eine besondere Herausforderung sei, dass in Kühlungsborn gewisse Dinge erledigt sein müssten, bevor die Touristenströme kämen. Dazu gehört etwa das Schneiden der Bäume in der Strandstraße. „Da sind die Baumpfleger extrafrüh gekommen“, sagt Britta Körner. Zudem seien die Arbeiten natürlich abgesperrt gewesen. Aber nicht alle Menschen ließen sich davon abhalten – und begäben sich in Gefahr.

Platz wird immer weniger

Problematisch ist auch, dass der Platz für die Grünflächen in Städten immer kleiner wird. „Das ist eine Herausforderung für alle, die sich mit Bäumen, Grünanlagen und Tiefbau beschäftigen“ – auch in Kühlungsborn. Die Situation der Bäume in der Strandstraße sei zum Beispiel jetzt schon schwierig. Sie hätten nicht genügend Raum. „Wir müssen gucken, ob wir das langfristig verbessern können“, sagt Britta Körner. „Links und rechts davon liegen Kabel.“ Und das werde in der Stadt künftig eher mehr werden. „Man muss gucken, wie sie sich machen“, sagt Britta Körner. In der Strandstraße seien die Bedingungen für die Bäume nicht optimal.

In Kühlungsborn werden auch weiterhin neue Bäume gepflanzt – zum Beispiel auf dem Auffangparkplatz, der am Doberaner Landweg gebaut werden soll. „Und es entsteht keine Straße ohne Begleitgrün“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. Zudem gebe es über die ganze Stadt verteilt Flächen für Ausgleichspflanzungen, die im Zuge von Bauarbeiten erforderlich sind.

Spezialisten prüfen Standfestigkeit der Bäume

Britta Körner hat die Bäume immer im Blick, nicht nur auf ihren Kontrollgängen. „Immer wenn ich draußen bin, gucke ich mir die Standfüße der Linden an“, sagt sie. Unterstützt werden die Mitarbeiter des Bauamtes und des Bauhofs zusätzlich von einer Spezialfirma für Baumpflege, die die Bäume genau untersuchen. „Sie gucken sich zuerst die Krone an und wenn sie dort etwas entdecken, machen sie nähere Untersuchungen, beispielsweise Kernbohrungen“, sagt der Bürgermeister. Manchmal sei es aber auch so, dass von außen nichts Auffälliges zu sehen sei – und der Baum trotzdem umfalle. So geschehen im Juli in der Ostseeallee, wo eine Linde auf einen Balkon gestürzt war.

Juristisches Nachspiel für Baumsturz

Sie ist zwar längst wieder weggeräumt, der Fall wird aber wohl ein juristisches Nachspiel haben. „Die Stadt wird dafür haftbar gemacht“, sagt Rüdiger Kozian. Dafür gebe es den kommunalen Schadensausgleich. „Der tritt immer ein, wenn etwas passiert.“ Die Stadt sei verpflichtet, ihn einzuschalten. „Aber unser Versicherer lehnt das ab. Die Folge wäre, dass die Ansprüche der Geschädigten unter gerichtlicher Inanspruchnahme geltend gemacht werden.“

Von Cora Meyer