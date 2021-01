Kühlungsborn

Auch wenn der Urlaub im Ostseebad gerade nicht möglich ist, sind Souvenirs aus Kühlungsborn weiterhin beliebt. „Obwohl die Tourist Information geschlossen hat, haben wir seit November die annähernd gleichen Verkäufe wie im Zeitraum von November bis Januar der Vorjahre“, sagt Katja Seppelt von der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (TFK). Besonders gefragt seien Fotokalender im A2-Format, reflektierende Mützen und Taschen aus alten Werbebannern der TFK. Die lässt sie erst seit kurzem herstellen.

„Wir produzieren jährlich für die Ortseingänge eine Vielzahl an Bannern, die meistens nicht wiederverwendet werden können und fanden diese Idee – aus alt mach neu – sehr schön“, sagt Katja Seppelt. Rund 50 Banner aus PVC werden jedes Jahr für Kühlungsborn hergestellt. Sie weisen an den Ortseingängen auf Veranstaltungen hin und heißen die Gäste willkommen. Jedes dieser Banner ist 5 mal 1 Meter groß und hängt im Schnitt drei Wochen. Wenn ein Datum daraufgedruckt ist, kann es im nächsten Jahr nicht wieder benutzt werden.

Produktion durch Menschen mit Handicap

Die Taschen werden in der Lebenshilfe Bruchsal in Baden-Württemberg gefertigt. Die Lebenshilfe wurde 1963 als Selbsthilfevereinigung gegründet, um Menschen mit Behinderungen wirksam zu unterstützen. Inzwischen bietet der gemeinnützige Verein Arbeitsplätze für über 800 Erwachsene mit Handicap. „Wir haben uns auf die Suche gemacht und waren begeistert, dass die Produktion über eine Behindertenwerkstatt laufen kann“, sagt Katja Seppelt von der TFK.

Die Taschen gibt es in Form eines Shoppers für 19 Euro und einer Umhängetasche für 28 Euro. Erhältlich sind sie in der Tourist-Information in der Ostseeallee 19 und im Online-Shop. Den hat die TFK kürzlich neu aufgelegt. Nach Angaben von Katja Seppelt ist er moderner und übersichtlicher geworden. „Bis jetzt haben wir eine durchweg positive Resonanz auf die Taschen“, sagt sie. „Jede Tasche ist ein Unikat.“

Von Cora Meyer