Kühlungsborn

Entspannt entspannen im Strandkorb: Besucher in Kühlungsborn genießen den Aufenthalt auch in Corona-Zeiten. Dabei hilft vielen die neue Satzung, in der die Stadt Vorschriften zur Nutzung der Körbe festlegt. Loreen Blumenroth aus Leipzig schätzt besonders die Abstandsregelung von zwei Metern zwischen den Körben, die darin festgelegt ist. „Das kriegen wir hin“, sagt sie. „Auch die Kinder ziehen mit. Aber sie müssen ja, es ist nun mal gerade so.“

Nach Angaben von Strandkorbvermieter Jörg Schoof sei das bei den meisten Urlaubern Regel. Neben seinem Häuschen hat er ein Schild mit den Strandkorbregeln aufgehängt. „Die meisten akzeptieren das“, sagt er. Beschwerden habe es bisher bei ihm nicht gegeben. Zusätzlich zu den Vermietern hat auch die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH unter anderem an der Ostseeallee Banner aufgehängt, auf denen die wichtigsten Hygienevorschriften dargestellt sind.

Abstand von zwei bis drei Metern

Einen Abstand von zwei bis drei Metern zwischen den Strandkörben habe er auch vor Inkrafttreten der neuen Satzung eingehalten, sagt Jörg Schoof. „Allerdings haben Leute, die sich kennen, ihre Körbe zusammengezogen. Das geht nun nicht mehr.“

Um die Ausbreitung des Corona-virus einzudämmen, hat die Stadt Kühlungsborn auch für die Nutzung von Strandkörben Regeln aufgestellt. Quelle: Cora Meyer

Deutlich mehr Arbeit macht für ihn allerdings die inzwischen vorgeschriebene Reinigung des Korbes nach jeder Nutzung. „Wenn die Leute den Schlüssel abgeben, wird desinfiziert“, sagt er. Zusätzlich hätten die meisten aber auch Handtücher dabei, die sie auf die Sitze legten.

Regelmäßige Reinigung aufwendig

Auch Loreen Blumenroth verlässt sich in Sachen Sauberkeit nicht allein auf die Strandkorbvermieter. Sie bringt eigene Desinfektionsmittel mit. „ Wir wischen einmal drüber und dann passt das“, sagt sie. Der Schweriner Urlauber Wolfgang Heineck glaubt nicht daran, dass die Körbe nach jeder Nutzung gereinigt werden. „Das ist überhaupt nicht möglich.“

Vermieter Karl-Heinz Müller findet die Vorschriften zur Reinigung der Strandkörbe gut – auch in Bezug auf die Risikogebiete. „Wir wissen ja nicht, wer hierherkommt.“ Er sei zwar auch vor Inkrafttreten der neuen Satzung jeden Tag zwischen den Strandkörben entlanggegangen, um weggeworfene Zigarettenkippen aufzusammeln und den Zustand der Körbe zu kontrollieren. Aber die regelmäßige Reinigung der Sitzflächen und Griffe sei natürlich ein größerer Aufwand.

Zudem bedeuten die Hygienevorschriften für Karl-Heinz Müller, dass er kein Spielzeug mehr an Urlauberkinder verleihen kann. „Ich hatte immer einen Korb hier stehen, aus dem sich jeder einfach etwas nehmen konnte.“ Vor allem Schaufeln seien sehr beliebt gewesen. „Das geht jetzt nicht mehr. Das ist natürlich schade“.

„Mit Maske im Strandkorb “

Wie vorgeschrieben haben die Strandkorbvermieter vor ihren Häuschen Abstandsmarkierungen mit Klebeband angebracht, um auch dort den Mindestabstand zwischen den Kunden gewährleisten zu können. Unbedingt notwendig wäre das nach den Erfahrungen von Karl-Heinz Müller aber nicht. „Die Leute sind in den vergangenen Monaten gut erzogen worden. Das organisiert sich von allein“, sagt er.

Einen anderen Eindruck hat ein Ehepaar aus Berlin: „Viele wollen sich nicht anpassen“, sagen sie. Und wenn man sie darauf anspreche, reagierten sie oft unfreundlich. Karl-Heinz Müller hat hingegen beobachtet, dass einige Urlauber extrem vorsichtig geworden seien. „Es gibt Gäste, die sitzen mit Maske im Strandkorb und nehmen sie nur ab, wenn sie ins Wasser gehen“, sagt der Strandkorbvermieter.

„Regeln helfen der Allgemeinheit!“

Eine Maske trägt sie nicht, aber vorsichtig ist auch Antje Lüddecke, wenn sie einen Strandkorb mietet. „Wir haben in der Familie einige Risikogruppenmitglieder“, sagt die Urlauberin aus der Nähe von Leipzig. „Wir sehen uns vor.“ Wegen des Coronavirus müsse man momentan an mehr denken. Am Strand in Kühlungsborn sei sie allerdings entspannt. Die meisten Besucher hielten sich ihren Beobachtungen zufolge an die Vorschriften.

„Ich finde, am Strand klappt das ganz gut“, sagt Antje Lüddecke. Sie findet die Regeln gut, wenn sie der Allgemeinheit helfen, einen entspannten Urlaub verbringen zu können. „Und man merkt, dass definitiv alles dafür getan wird.“

Von Cora Meyer