Kühlungsborn nachts in Farbe

Kühlungsborn

Das Ostseebad Kühlungsborn hat sich für das Wochenende um den ersten Advent besonders herausgeputzt. Nicht nur der lokale Weihnachtsmarkt im Konzertgarten West ist in buntes Licht gehüllt. Kühlungsborn in Farbe, das war am Samstagabend noch an anderen Stellen schön anzusehen. So ragte die Seebrücke in Kühlungsborn mit stetig wechselnden Farben angestrahlt in die dunkle See.

Zur Galerie Kühlungsborn in Farbe

Eindrucksvoll war auch, was der Seebrückenvorplatz optisch zu bieten hatte. Hier verteilten die kleinen Bäume buntes Licht mit ihren dünnen Zweigen. Nicht weniger imposant war es an anderen Stellen, wie dem ehemaligen Grenzwachturm oder am Haus des Gastes in der Ostseeallee. Das bunt strahlende Outfit auf jeden Fall ein Hingucker. Am beeindruckendsten aber waren die Lichtinstallationen an und um die Villa Baltic. Im bunten Outfit wirkte das ansonsten stark baufällige Haus sogar recht ansehnlich. Gewidmet wurde das bunte Lichterspiel im Ostseebad an diesem Wochenende jenen Urlaubern, die als besonders treue Gäste gelten. Zum Stammgastwochenende hatten sich viele von ihnen im Ostseebad eingefunden und wurden mit den bunten Lichtern überrascht.

Von Rolf Barkhorn