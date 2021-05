Kühlungsborn

Die große Reisewelle nach Kühlungsborn blieb am Freitag aus. Zum einen, weil bisher nur Einheimische aus Mecklenburg-Vorpommern Urlaub im Ostseebad machen können, zum anderen, weil nicht alle Beherbergungsbetriebe zum vorgezogenen Tourismus-Neustart am 28. Mai öffnen.

Im Hotel Poseidon an der Hermannstraße in Kühlungsborn West sind die Türen noch geschlossen. „Wir machen am 14. Juni auf“, informiert Hotelinhaber Klaus-Peter Fritsch. Nach den ersten Ankündigungen des Landes hatte er sich auf diesen Termin eingestellt. Bis dahin wird im Haus renoviert. Und: „Nur für Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern machen wir nicht auf.“ Denn viele im Land würden in der Tourismusbranche arbeiten oder in Kurzarbeit sein, „die haben gar keine Zeit oder Geld, um Urlaub zu machen“.

Öffnungsmöglichkeit kommt zu kurzfristig

Sieht auch Katja Schmoock, Mitarbeiterin im Hotel Schweriner Hof, so. Das Hotel mit Ostseeblick wird zum 4. Juni öffnen. „Wir können nicht innerhalb von so kurzer Zeit alles auf 100 Prozent hochfahren“, sagt Katja Schmoock. Erst Anfang der Woche war bekannt geworden, dass am Freitag geöffnet werden soll. Die 39 Zimmer, Appartements und Suiten müssten grundgereinigt werden, Ware bestellt, der Wäschedienst organisiert werden. Die Wäscherei sei noch in Kurzarbeit. „Mit einem Start am 14. Juni wären wir gut gefahren.“

Das Hotel Schwerin Hof in Kühlungsborn öffnet zum 4. Juni. Quelle: Anja Levien

Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH, bestätigt, dass nicht alle Beherbergungsbetriebe sofort öffnen. Durch das Hin und Her der Politik herrsche Chaos in der Branche. „Das ist ein Kollateralschaden für den Tourismus in MV.“ Es musste dem Gast bis 14. Juni abgesagt werden, jetzt könne er doch kommen. „Wir haben zum Glück ein hohes Stammgastpotenzial, aber die Geduld der Gäste wird strapaziert.“ Dennoch: Jetzt gelte es, nach vorne zu blicken. „Wir dürfen jetzt nicht noch mehr Hürden aufbauen“, sagt er deutlich in Richtung Landesverordnung, in der geschrieben steht, wann, wer, was mit wie vielen anderen machen darf. „Ein Test alle 72 Stunden ist schlicht nicht umsetzbar.“

Im vergangenen Jahr habe Tourismus mit Einhaltung der AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Altagsmaske) funktioniert. „Die Gäste haben sich wohlgefühlt, es gab keine Ausbrüche“, so Langer. „Daran sollten wir festhalten.“

Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH Kühlungsborn (TFK): „Wir dürfen jetzt nicht noch mehr Hürden aufbauen.“ Quelle: Cora Meyer

2,5 Millionen Übernachtungen zählt Kühlungsborn in der Regel im Jahr. Ab Juni rechnet Ulrich Langer mit einer Auslastung von mindestens 80 Prozent. Es sei schwierig, den Tourismus so kurzfristig ins Laufen zu bringen. „Es geht nicht nur um den Strandkorb, sondern um Essen und Trinken und um Mitarbeiter.“

Schweriner machen Urlaub in Kühlungsborn

Ella Finck (20) und Erik Gruge (23) aus Schwerin haben sich für das Wochenende eine Ferienwohnung in Kühlungsborn genommen und genießen am Freitagmittag die Sonne auf der Promenade in Kühlungsborn West. „Kühlungsborn ist ein schöner Ort. Wir sind öfter hier und haben uns kurzfristig entschieden, Urlaub zu machen“, sagt Erik Gruge. Es sei noch ungewohnt, dass Restaurants und Geschäfte geöffnet hätten. Die beiden wollen die freien Tage nutzen, um Cocktails zu trinken, die Sonne zu genießen und zwischen Ost und West hin- und her zu schlendern.

Vielen Gästen begegnen sie dabei am Freitagmittag noch nicht. In der Hermannstraße haben die meisten Einzelhändler geöffnet, die Waren stehen auf Ständern vor den Eingängen. In der „Villa 28“ ehemals Bartelmann wird die neue Ware ausgepackt. Hier gibt es Souvenirs und Maritimes – Produkte, die vor allem Urlauber ansprechen sollen. „Wir haben geöffnet. Nach Erfahrungen aus dem letzten Jahr bringt uns der MV-Tourismus aber nicht so viel“, erläutert Mitarbeiterin Inge Buchwald. Erst die Urlauber außerhalb des Bundeslandes würden den Umsatz steigern.

Ein paar Läden weiter in der Schuhlounge Ziesig sortieren Inhaberin Katrin Ziesig-Wendt und Mitarbeiterin Mandy Bachnick die Sommerkollektion. „Wir hoffen, dass Kunden kommen“, sagt Ziesig-Wendt. „Wir haben viele Stammkunden aus Kühlungsborn und Umgebung, aber wir sind auf die Urlauber angewiesen“, ergänzt Mandy Bachnick. Vor der Corona-Pandemie war ein Online-Shop eingerichtet worden, der dem Unternehmen über den Lockdown half. „Der Online-Verkauf lief sehr gut, aber es ist nicht das Gleiche. Wir wollen das Gespräch mit dem Kunden“, sagt Katrin Ziesig-Wendt.

Mandy Bachnick (l.) und Katrin Ziesig-Wendt von der Schuhlounge Ziesig freuen sich, wieder Urlauber im Geschäft in Kühlungsborn begrüßen zu können. Quelle: Anja Levien

Im östlichen Ortsteil der Stadt, der meist belebter ist als der westliche, zeigt sich am Freitagmittag ein ähnliches Bild. Nur wenige tummeln sich auf Promenade, Seebrückenvorplatz und Ostseeallee. Nicht einmal für ein Eis oder Imbiss muss man anstehen.

Trotz Tourismus-Neustart in Mecklenburg-Vorpommern sind Promenade und Strand in Kühlungsborn am Freitagmittag leer. Quelle: Anja Levien

Das könnte sich am Sonnabend ändern, wenn einheimische Tagestouristen das gute Wetter nutzen. Dann wird auch wieder eine Partie Minigolf möglich sein, denn Freizeit- und Kletterparks dürfen seit Freitag wieder ihre Außenbereiche öffnen. Am Samstag und Sonntag können Familien und Outdoorfans von 12 bis 18.30 Uhr daher Abenteuer-Minigolf auf der Anlage an der Hermannstraße spielen. Ein Negativtest ist nicht notwendig. Der Kletterwald in Kühlungsborn hingegen macht von der Chance zur vorzeitigen Öffnung keinen Gebrauch. „Wir werden den Kletterwald erst zum 9. Juni wieder öffnen“, wird informiert.

Testzentrum beobachtet Anmeldungen

Wer einen Schnelltest in Kühlungsborn benötigt, beispielsweise, weil er einen Tisch drinnen im Restaurant reserviert hat, kann diesen im Schnelltestzentrum des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband Bad Doberan am Heinrich-Schreiber-Ring machen. Die Ehrenamtler haben sich mit Öffnung der Gastronomie seit Pfingstsonntag bereits auf die erhöhte Nachfrage eingestellt und bieten jetzt auch am Sonnabend Tests an. „Wir beobachten die Anmeldezahlen und reagieren, wenn der Bedarf sich erhöht“, sagt Susann Wieland, Vorstandsmitglied im DRK-Kreisverband.

Von Anja Levien