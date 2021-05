Kühlungsborn

René Walter kann es nicht glauben: Hinter seinem Grundstück im Wohngebiet Alt Arendsee soll in Zukunft ein Radweg entlangführen. Dafür stimmten die Stadtvertreter auf ihrer jüngsten Sitzung. Die entsprechende Beschlussvorlage hatten die Grünen und Stefan Sorge eingebracht.

Der neue Weg soll zwischen dem Kägsdorfer Landweg und dem Grünen Weg verlaufen. „Er wertet den ländlichen Raum auf“, sagte Stefan Sorge. Vorgesehen ist eine wassergebundene Bauweise, also ein Sandweg. „Das ist gelenkschonend, da können die Leute auch gut spazieren gehen“, sagte Stefan Sorge. Außerdem wäre der neue Weg eine Abkürzung.

Lärm auf allen Seiten

Allerdings würde er – zumindest einem ersten Entwurf zufolge – auch direkt hinter den Gartenzäunen und Hecken der Grundstücke verlaufen. Und das regt die Anwohner auf. „Einige, die am Ende ihres Gartens Ruhe suchen, würden dann den ganzen Tag Gequatsche hören“, sagte René Walter. Und nach Ruhe sehnen sich die Menschen im Wohngebiet seit Langem vergeblich. Ihre Probleme begannen nämlich mit dem Bau eines anderen Radweges: Dem entlang der L 12. Nachdem er gebaut wurde, wurde die Geschwindigkeit außerorts auf 100 erhöht. Erst ab dem Ortseingangsschild gilt Tempo 50. Und das steht auf Höhe des Wohngebiets.

Wo sollen in Kühlungsborn neue Radwege entstehen? Senden Sie hier Ihren Vorschlag.

„Was laut ist, ist das Abbremsen, weil die Geschwindigkeit nicht schon vorher reduziert wird“, sagt René Walter. Darüber hinaus hielten sich ohnehin längst nicht alle an die Begrenzung, sagt René Walter – obwohl die Stadt inzwischen Geschwindigkeitsmesstafeln angebracht habe. Sie wünschen sich deshalb, dass die Stadt Abhilfe schafft. Die Anwohner hätten am liebsten einen Lärmschutzwall oder eine Lärmschutzwand, die man im Rathaus jedoch aus optischen Gründen ablehnt.

Zu viele Radfahrer im Wohngebiet

Neben den Tempolimits am Ortsausgang stören sich die Anwohner in Alt Arendsee auch an einem gelben Schild, das Fahrradfahrer in ihr Wohngebiet lotst. „Dafür ist die Straße aber nicht ausgelegt“, sagt Anwohner Ottomar Kreye. Sie sei gemäß Richtlinie mit 3,5 bis 3,6 Metern Breite zu schmal, um von Radfahrern, Fußgängern und Autofahrern gemeinsam genutzt zu werden. „Unsere Kinder haben hier alle Radfahren gelernt“, sagt René Walter. „Das war nie ein Problem.“

Aber die Zahl der Radfahrer nehme zu. In einer halben Stunde hätten die Anwohner bereits mehr als 30 Fahrräder gezählt. „Und die Geschwindigkeiten, die teilweise erreicht werden, machen es gefährlich.“ Schnell und laut sind die Segways, die regelmäßig durch Alt Arendsee fahren.

Er habe schon mehrfach beinahe einen Zusammenstoß mit Radfahrern gehabt, sagt Ottomar Kreye. Auch die Kinder könne man nicht mehr unbesorgt auf der Straße spielen lassen, die bis zum Bau des Radwegs als verkehrsberuhigte Zone ausgewiesen war.

Über die Pläne für den neuen Radweg kann er nur mit dem Kopf schütteln. „Ich weiß nicht, ob man nicht versteht, dass wir hier ein Problem haben“, sagt der Familienvater.

Anträge beim Amt bisher erfolglos

„Solange die Schilder noch hier reinführen, ändert sich für uns nichts. Mit der Stadt hatten sich die Anwohner darauf geeinigt, dass ein neues Lärmschutzgutachten erstellt wird. Das, von dem man bisher ausgeht, stammt aus dem Jahr 2005. „Das hat man noch nicht gemacht. Das ist aber auch verständlich, da wegen Corona noch nicht die Durchflussmengen da sind wie sonst.“ Zudem haben die Anwohner bereits mehrfach einen Antrag auf Geschwindigkeitsbegrenzung beim Straßenverkehrsamt gestellt. Bislang vergeblich. „Gefühlt ist es so, dass immer neue Probleme geschaffen werden, statt mal eines zu lösen“, sagt René Walter.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Radweg mit Abstand wäre akzeptabel

Er hofft nach wie vor auf eine Einigung: „Ich hoffe, die Stadt kommt auf uns zu.“ Zwar würde der Radweg ja zunächst nur geprüft, „aber daraus wird ja dann ganz schnell die Umsetzung.“ René Walter hätte sich gewünscht, dass die Anwohner dabei beteiligt werden. René Walter meint, man würde sich vermutlich auf eine Lärmschutzwand einigen können. Damit ließe sich dann möglicherweise auch das Problem mit dem geplanten neuen Radweg auf dem Abschnitt zwischen Kägsdorfer Landweg und L 12 lösen. „Die Frage ist, wie weit die Lärmschutzwand nach Westen gezogen wird.“

Sie könne ja nicht direkt an der Grundstücksgrenze aufhören. „Der Lärm breitet sich ja wellenförmig aus.“ Und der Radweg könne dann ja erst hinter der Lärmschutzwand einmünden. Damit, so hofft, René Walter, hätte er einen angemessenen Abstand zu den Grundstücken. „Mit einer Pufferzone und Begrünung ist das vielleicht eine Option“, sagt er. „Aber direkt dahinter wollen wir ihn nicht.“

Von Cora Meyer