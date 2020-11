Kühlungsborn

Statt der Stammgäste profitieren nun die Einheimischen: Die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (TFK) in Kühlungsborn wandelt das eigentlich für den 1. Advent geplante Stammgastwochenende in ein Lichter-Shopping-Wochenende um. Von Freitag, 27. November, bis zum Sonntag, 29. November, haben die Geschäfte in Kühlungsborn geöffnet. Viele Kühlungsborner Einzelhändler hätten sich für ihre Kunden etwas Besonderes ausgedacht, beispielsweise Glühwein zum Mitnehmen. Die beteiligten Läden sind schon von Weitem an beleuchteten Ballons zu erkennen.

Besucher können nicht nur in Bekleidungsgeschäften, bei Juwelieren und anderen einkaufen, sondern sich auch künstlerisch betätigen. Der Kunsthandwerker KD Meyer bietet einen Schnupperkurs, in dem die Teilnehmer aus Holz, Stein oder anderen Materialien ganz individuelle Objekte gestalten können. Eine Voranmeldung unter Tel. 0174 / 966 50 84 ist erforderlich.

„Die geplanten Rabatte und Aktionen für die Stammgäste, kommen jetzt unseren Einwohnern zugute. Natürlich hätten wir gerne unsere Gäste bei uns, aber mal ganz ehrlich – ganz in Ruhe Weihnachtsgeschenke besorgen, ohne volle Wege, das hat doch auch was für sich“, teilte die TFK mit.

Lichtinstallationen wie geplant

Die für das Wochenende geplante Illumination ausgewählter Gebäude in der Stadt findet jedoch wie geplant statt. Die Künstlerin Katrin Bethge hat Lichtinstallationen entwickelt, die auf die Villa Baltic, den Grenzturm und den Konzertgarten Ost projiziert werden.

Weitere ihrer Werke waren zuvor unter dem Titel „enlighten“ in der Kunsthalle Kühlungsborn ausgestellt. Kurz nach der Eröffnung musste diese jedoch coronabedingt wieder schließen. In Kooperation mit der TFK werden die von Katrin Bethge am Abend geplanten Außeninstallationen trotzdem realisiert. Auch die Kunsthalle wird dabei mit einbezogen.

Sie sollen nach Angaben der TFK die Botschaft senden, dass „Kultur überlebenswichtig ist und Licht in unser Leben bringt, gerade auch in der dunkleren Jahreszeit und coronabedingt beschwerten Zeit.“

Alle teilnehmenden Einzelhändler sowie Aktionen sind auf www.kuehlungsborn.de/lichter-shopping.html zu finden.

Von Cora Meyer