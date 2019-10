Kühlungsborn prüft neue Busstationen im Zentrum

Kühlungsborn

Der Busverkehr in Kühlungsborn könnte bald zusätzlich Fahrt aufnehmen. Schon seit längerem war ein Citybus im Gespräch, von dem auch Senioren profitieren würden. In Bad Doberan gibt es das Modell eines innerstädtischen Kleinbusses bereits. In Kühlungsborn sucht man noch Möglichkeiten, wie die Einwohner und Gäste im Zentrum mobiler werden können.

Bürgermeister Rüdiger Kozian hat dazu Gespräche mit dem Geschäftsführer des Busunternehmens Rebus geführt. „Eins ist schon klar, dieses Modell, wie es in Bad Doberan läuft, das machen die hier nicht“, sagt der Bürgermeister. „Denn diese Busse wären nicht in der Lage, Rollstühle und Rollatoren mitzunehmen, das ginge dann komplett am Bedarf vorbei.“

Passen die Busse durch die Stadt?

Rebus sei aber gewillt, zusätzliche Stationen in Kühlungsborn in den Fahrplan aufzunehmen. Dort würden dann 12 Meter lange Busse verkehren. Fraglich sei jedoch, ob die auf den schmalen Straßen überhaupt ausreichend Platz hätten. „Fraglich ist, ob die Busse in dieser Größenordnung problemlos um die Ecken fahren könnten. Wir müssen jetzt Erprobungsfahrten machen, um zu sehen, inwieweit das Konzept umsetzungsfähig ist“, sagt Rüdiger Kozian. „Da sind wir im Gespräch. Es ist wirklich eine gute Zusammenarbeit. Ich denke, es wird sich etwas entwickeln.“

Auf die Ergebnisse dieser Untersuchungen ist auch der Seniorenbeirat des Ostseebades gespannt. Man sei von der Stadt über den Stand der Gespräche informiert worden. „Wir begrüßen, dass sich die Stadt mit dem Thema Mobilität als solchem beschäftigt“, sagt der neue Vorsitzende Rolf Plöger. „Und ein Citybus wäre ja auch für andere Gruppen interessant, beispielsweise für Touristen oder Nutzer der Auffangparkplätze“, sagt seine 1. Stellvertreterin, Evelin Wolfram. Klar sei, dass nicht jede Straße von einem Bus angefahren werden könnte. „Aber Kühlungsborn hat einige Angebote, die nicht für alle nutzbar sind.“ Das sollte sich ihrer Ansicht nach ändern.

Seniorenbeirat will sich stärker in Stadtvertretung einbringen

Generell wolle sich der Seniorenbeirat künftig mehr um die Belange der Senioren kümmern. „Wir wollen uns in der Stadtvertretung stärker einbringen“, sagt sie, „damit wir wissen, was geplant ist und wie wir reagieren können.“ So könnten die Senioren Anregungen geben, aber auch Anforderungen stellen. „Wichtig ist uns das Projekt ‚ Kühlungsborn barrierefrei‘“, sagt Rolf Plöger. Der pensionierte Banker lebt seit 1990 in Kühlungsborn. Geplant sei, zunächst eine Bestandsaufnahme zu machen, was in der Stadt barrierefrei erreichbar sei. Dazu soll es Gespräche mit der Stadt geben. „Wir wollen das zusammen mit anderen Akteuren machen“, sagt der neue Vorsitzende des Beirats. So hoffe man beispielsweise auf die Unterstützung des Schulzentrums. Aus dem Projekt soll dann eventuell eine Übersichtskarte entstehen.

Enger zusammenarbeiten will der Seniorenbeirat auch mit anderen Verbänden und sozialen Einrichtungen. „Als Erstes wollen wir die Veranstaltungen für Senioren in Kühlungsborn koordinieren.“ Derzeit gebe es unter anderem Angebote des Seniorenbeirates, der Volkssolidarität und der Stadt, die aber zum Teil gleichzeitig stattfänden. „Wir wollen eine bessere Übersicht im Rahmen eines Veranstaltungskalenders“, sagt Rolf Plöger. In den werden sicher auch die Seniorentage im kommenden Jahr aufgenommen, die der Beirat bereits vorbereitet. Auch die übrigen Veranstaltungen wolle man beibehalten, sagt Rolf Plöger.

Neue Mail-Adresse und neuer Vorsitzender

Ein erstes Zeichen der engeren Zusammenarbeit mit der Stadt ist, dass sie dem Seniorenbeirat eine E-Mail-Adresse eingerichtet hat. „Es gibt das Bestreben, auf der Internetseite der Stadt mehr von den Veranstaltungen des Seniorenbeirates zu veröffentlichen“, sagt der neue Vorsitzende.

Dem Gremium gehören auch weiterhin Karin Brümmer, Marlies Kuhn und Hannelore Laszlo an. Der bisherige Vorsitzende Hermann Bugar ist auf eigenen Wunsch ausgeschieden.

