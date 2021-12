Kühlungsborn

Aufgrund er aktuellen Corona-Auflagen wird auch in diesem Jahr der Jahresausklang in Kühlungsborn beschaulicher als üblich ausfallen. Der geplante „Wintergarten“ im Konzertgarten West sowie der „Kühlungsborner Promenadenzauber“ am Seebrückenvorplatz werden abgesagt. Aufgrund des Feuerwerksverbotes wird es zudem kein Höhenfeuerwerk und keine Veranstaltungen am Silvestertag geben.

Ein bisschen was geht aber doch: Für Gäste und Einheimische werden vom Dienstag, dem 21. Dezember bis zum 2. Januar am Konzertgarten West und dem Seebrückenvorplatz einzelne Imbissbuden aufgestellt. Dort können sich Passanten Essen und Getränke mitnehmen. Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis 19 Uhr. Am Freitag, dem 24. Dezember, haben die Imbissbuden geschlossen, am Freitag, dem 31. Dezember, öffnen sie von 11 bis 22 Uhr.

Auch die Laufveranstaltung Silvester Run vom Kübo Cup muss 2021 ausfallen. Doch es wird in diesem Jahr trotzdem noch einen Sieger geben: Der Ganzjahresgewinner wird dann aus den ersten beiden Läufen der Serie – dem Night Run und dem Baltic Run – gewählt. Sie fanden bereits im Juli und im Oktober statt.

Das traditionelle Neujahrsanbaden am 1. Januar wird auf den späten Winter oder ins Frühjahr verlegt. Genaue Termine wird die Tourismus, Freizeit, und Kultur GmbH noch bekannt geben.

Von Cora Meyer