Kühlungsborn

Fünf neue Abstellkästen für Fahrräder will die Stadt Kühlungsborn aufbauen. Sie sollen auf dem Auffangparkplatz am Grünen Weg entstehen. Nach Angaben von Bürgermeister Rüdiger Kozian liegen bereits erste Reservierungen dafür vor. Ziel sei es, den Verkehr im Ort weiter zu entzerren. Die Fahrradboxen, von denen bereits fünf am Parkplatz stehen, sollen für Pendler einen Anreiz bieten, ihr Auto dort abzustellen und mit dem Rad in die Innenstadt zu fahren.

Die Nutzung ist kostenlos, für den Schlüssel ist jedoch eine Kaution von 25 Euro zu hinterlegen. In den verschließbaren Boxen, die 85 Zentimeter breit, 2,05 Meter lang und 1,18 Zentimeter hoch sind, können alle Räder mit gängigen Maßen auf einer in der Mitte verlaufenden Hohlschiene abgestellt werden. Zum Ablegen des Fahrradhelmes befindet sich ein Haken an der Innenseite der Boxentür.

Weitere Informationen gibt es im Bauamt der Stadt zu den Öffnungszeiten unter 038293/823423

Von Cora Meyer